El verdadero motivo que provocó la suspensión del concierto de Omar Montes en Fuengirola

El concierto que el cantante Omar Montes iba a ofrecer este domingo en el Mare Nostrum de Fuengirola fue suspendido unas horas antes por la organización. En un comunicado, explicaron que, durante la entrega de un donativo por parte del cantante madrileño al Banco de Alimentos de la localidad, tanto el artista como sus acompañantes no llevaban la mascarilla tal y como se les había advertido.

LAS DOS VERSIONES DE LO SUCEDIDO

Rodrigo Romero, Concejal de Cultura de Fuengirola, ha explicado que vieron “que no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad”. De hecho, afirma que “aunque se le comentó a su representante que, por favor, se pusiera una mascarilla, fue un poco a la inversa. Él quería que todo el mundo estuviera sin mascarilla por una cuestión de imagen”. Algo que contradice las palabras de Omar Montes que ha asegurado en su cuenta de Instagram que el motivo por el que no portaba la mascarilla era por “problemas respiratorios”, aunque no da ninguna explicación de por qué el resto de su equipo tampoco cumplió las indicaciones. “Solo puedo decir que lo que dicen es completamente falso, ellos organizaron el evento sabiendo el problema de respiración que tengo desde hace mucho”, ha explicado el cantante en su perfil.

Más tarde, Omar Montes ha denunciado que el personal de la organización le había dicho que el motivo real de la cancelación fue que tanto él como sus acompañantes habían acudido a la prueba de sonido bajo los efectos del alcohol, a lo que el ha asegurado en sus Instastories que ni bebe, ni consume drogas.

Esta versión difiere totalmente de la del Concejal de Cultura, que ha explicado que, desde Fuengirola, han hecho un esfuerzo muy grande por cumplir con todas las medidas sanitarias durante la pandemia, algo que los ha llevado a tener unas cifras muy bajas de contagiados, tan solo el 1,2%, en contraposición con la media española, que es muy superior, con un 5,36% de contagios. “Creo que toda Fuengirola está haciendo un gran esfuerzo, nos hemos ganado a pulso con nuestra responsabilidad y el esfuerzo que han realizado nuestros ciudadanos una imagen de municipio seguro donde se puede venir a disfrutar de la música y del veraneo sin ningún tipo de riesgo y esa imagen no casa con lo que sucedió en el acto”, ha declarado.

DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS

Rodrigo Romero ha lamentado lo sucedido por los asistentes que se quedaron sin disfrutar del concierto, aunque ha asegurado que ya se les ha devuelto el importe íntegro pero que “está muy por encima el compromiso que tenemos por la salud de todos que el compromiso que tenemos con la música en vivo”. Además, son muchos artistas, trabajadores y patrocinadores los que forman parte del Mare Nostrum y ha declarado que una situación así no se puede permitir porque “somos una comunidad de empresas trabajadores y colaboradores y la imagen que se daña es la de todos”.

EL CARTEL

Pese a la cancelación de este concierto, aún queda mucho Mare Nostrum por disfrutar: el martes actuará Sidonie; Carlos Latre estrenará su nuevo show el miércoles; el sábado será el turno para Carlos Goñi, que hará un repaso de sus grandes éxitos; y el domingo cerrará la semana Goyo Jiménez con otro espectáculo de humor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EXHAUSTIVAS

El Concejal de Cultura ha explicado que el evento cumple todas las medidas de seguridad. El protocolo obliga a llevar mascarilla hasta el asiento y a mantener las distancias de seguridad entre los asientos. Además, no habrá aglomeraciones en las barras ya que los camareros acuden a las mesas, por lo que tan solo hay que levantarse para ir al baño. Romero ha explicado que, para ir a los aseos, además, hay un ““circuito de salida y entrada para que la gente no se cruce”.

