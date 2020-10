Animalistas, Más Madrid y Podemos denuncian un reglamento con el que podría volver a la región el 'toro embolado'

Más Madrid, Unidas Podemos y Equo, entre otros partidos y asociaciones animalistas y ecologistas, han denunciado la aprobación de un reglamento en la subcomisión de asuntos taurinos de la Federación de Municipios de Madrid que ampararía el regreso de los 'toros embolados' o toros con fuego y ensogados a la región.

Gracias a los votos a favor de los representantes PSOE y PP, aprobaron un nuevo reglamento taurino para sustituir el actual que data de 1996. Según la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), este supondría "un retroceso por cuanto eliminaría la condicionalidad de arraigo por el cual no se pueden celebrar modalidades de festejos taurinos que no tengan una sólida tradición en el municipio en cuestión".

A su juicio, el objetivo de esta modificación es la celebración de festejos como los toros embolados o ensogados, "de nula tradición en la comunidad madrileña". "Estos festejos suponen un mayor peligro para los ciudadanos, además de un enorme sufrimiento para los animales implicados", señala la asociación.

En la misma línea, José Enrique Zaldívar Laguía presidente de la asociación de veterinarios AVATMA afirma que "el intenso sufrimiento tanto físico como emocional que padecen estos animales durante estos espectáculos, nos hace clasificar a estos, como unos de los más crueles ejemplos de tortura animal institucionalizada en nuestro país, éticamente inaceptable desde cualquier punto de vista"..

En la citada reunión de esa subcomisión de asuntos taurinos votó en contra del nuevo reglamento José Manuel del Cerro García, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Parla. "Se pretende hacer un reglamento que esquive la ley para introducir eventos grotescos ya rechazados, durante décadas en la Comunidad de Madrid, por su crueldad y consecuencias. Es intolerable volver al maltrato ya eliminado", ha dicho.

También expresó su opinión contraria la Red de Municipios por el Cambio, Marisa Escalante. La propuesta, que no es vinculante, debe ahora pasar por el órgano de gobierno de la Federación de Municipios de Madrid. Su presidente, Guillermo Hita, ha afirmado en Twitter que la Junta revisará el texto de la modificación del reglamento propuesto por la subcomisión y ha indicado que "algunas cuestiones deben salir de ese texto".

Por su parte, Alejandro Sánchez Pérez, diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y miembro de Equo espera que el PSOE rectifique y retire su apoyo "a un proyecto de Ayuso que solo pretende autorizar prácticas tan crueles y peligrosas como el toro embolado, sin ningún arraigo en la región, para compensar a un sector que ya está largamente subvencionado".

Según ha explicado a Europa Press, esa modificación del reglamento, que parte del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, también contempla que los encierros pueden ser urbanos y camperos a la vez y otras modificaciones "que darían una vuelta para atrás en derechos animales, al contrario de lo que ocurre en el resto de España". El parlamentario llevará mañana una pregunta sobre las subvenciones taurinos, en la que se interesará también por esta cuestión.

Por su parte, Javier Cañadas, portavoz Medio Ambiente de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid encuentra que "no hay justificación alguna para recuperar estas prácticas de extrema crueldad animal en nuestra región. "Se equivocan quienes piensan que reactivan la economía con estas medidas, reactivan la barbarie. No al toro embolado, no al toro engosado en Madrid", ha escrito Podemos en sus redes sociales.

Desde la Red Equo Derecho de los Animales "lamentan profundamente el acuerdo político entre PP y PSOE "para sumar al tremendo sufrimiento de su comunidad el maltrato animal institucional más terrible y esperamos su pronta rectificación".

"Son tiempos de poner en valor la vida y los cuidados, no el dolor y la angustia. La verdad es que no deja de ser sorprendente que en un momento de enorme tensión entre populares y socialistas, se llegue a un acuerdo para un reglamento que permitiría, por ejemplo, que se realizasen encierros por la Castellana o la calle de Alcalá", señalan.

Para Marta Esteban Miñano, presidenta de la plataforma 'La Tortura No Es Cultura' "es inconcebible que en un momento en que deberían estar pactando para frenar la pandemia y blindar la Sanidad y la Educación, el PSOE se alíe con PP y Vox para aumentar el maltrato animal en la Comunidad de Madrid".

"Realmente esperamos que esto haya sido un delirio de la subcomisión de asuntos taurinos y sea eliminada del orden del día en la FMM porque si no, preveo la más dura de las batallas, será como revivir el movimiento contra el Toro de la Vega en plena Comunidad de Madrid", ha concluido.

Las prácticas de toros con fuego o enmaromados están prohibida en la región desde hace más de 25 años. El último de estos festejos se celebró en octubre de 1994 en Torres de la Alameda, pese a estar no haber sido permitido. Un festejo que, tras la estas prácticas, acabó la muerte del toro y con un fotógrafo agredido y varios periodistas amenazados