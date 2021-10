Alejandro Sanz: su primer apodo, el motivo por el que se burlaban de él en clase y el gran amor de su vida

"Soy el hijo de María y de Jesús, la de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre, 18, yo. Siempre fue introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí, me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro metido. Jugaba, a veces, en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con lo malos que mandaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y él flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos. Pero me los llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos.

Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa. ¿Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla? Y cuando estallaba su impotencia se me clavaba en el alma y en las costillas con aquellos gritos de plata. No me malentiendan, mi madre fue salvavidas y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida. No me gustaba el fútbol. Me pedía ser el portero, en mi escenario imaginario siempre ganaba seis cero. Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos para ganarle al miedo un pedacito de cielo".

Quien así se presenta responde al nombre de Alejandro Sánchez Pizarro, mundialmente conocido como Alejandro Sanz.

De cuando era Alejandro Magno

"Y de repente me vi subiéndome a un escenario. Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño (...) No intento engañar a nadie, sino escribir mi canción" (Alejandro Sanz, 'Bio').

Si echamos la vista treinta años atrás, nos encontramo con un joven de 20 años que mezclaba techno con flamenco, que vestía vaqueros rotos (la moda siempre vuelve), con chaquetillas de torero y chalecos con chorreras. Música y vestimenta con las que quería conquistar el panorama musical español. Canta: Alejandro Magno. El tema: 'Los chulos son pa' cuidarlos'. Año: 1989

Pese a gustarle el rock duro de Iron Maiden o Whitesnake, aquel primer trabajo estaba muy lejos del heavy metal.'Los chulos son pa' cuidarlos' es un claro resumen de las influencias musicales del joven Alejandro en el Madrid de finales de los años 80 cuando fue descubierto por Miguel Ángel Arenas, 'Capi'.

En 'Anécdotas de él conmigo mismo', Capi cuenta como conoció a "un chaval de Moratalaz que intentaba abrise camino cantando en bodas y comuniones". Miguel Ángel Arenas -productor de fino olfato para los talentos musicales como Mecano o los Pecos-, cuenta en esta biografía como surgió la amistad con Alejandro desde el primer día que le conoció, cuando asisitió a un concierto del por entonces desconocido Alejandro. Descubre como se gestaron temas como temas 'Corazón partío' y el rechazo inicial de las discográficas a un artista (ahora universal) que al principio de los 90 tenía una intensa vida nocturna. Según avanzan las anécdotas aparecen las persecuciones de sus muchas fans y los escarceos amorosos del cantante o su matrimonio con la top model Jaydy Michel.

De Jaydy Michel a Rachel Valdés pasando por Raquel Perera

Alejandro Sanz no esconde su amor por la artista cubana Rachel Valdés, como se puede ver en las redes sociales de ambos. "Mi amor gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada y feliz. Te amo vida mía", escribe en una de las publicaciones de Instagram la pintora nacida en La Habana. Mientras que el cantante utilizando la misma foto le dedica a Rachel: "Hoy celebro el día en que viniste al mundo para iluminarlo todo a tu paso".





El amor entre Alejandro y Rachel surgió en 2019 y se fue consolidando durante el confinamiento a causa del coronavirus y los días en los que era imposible salir de casa por culpa de la nieve caída durante la tormenta Filomena que pasaron en la casa del cantante en Madrid, pero la pareja suele vivir a caballo entre la capital de España y Miami. Rachel tiene que viajar de vez en cuando a La Habana porque allí tiene su estudio de pintora.

La pintora habanera es la última pareja de un romántico y gran conquistador como es el cantante que ha estado casado en dos ocasiones; la primera, con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel y la segunda, con Raquel Perera que estaba encargada de la representación del artista dentro de la agencia RLM. Cuando Alejandro y Raquel se conocieron, el cantante estaba a punto de lanzar al mercado su octavo álbum, 'El tren de los momentos', sin embargo, el artista estaba atravesando un momento personal muy delicado porque acababa de morir su padre y se estaba separando de Jaydy. Era 2005, dos años después comenzaron su historia de amor que sellaban con una boda sorpresa en 2012 -los invitados creían que iban al bautizo del primer hijo de ambos Dylan y se encontraron con una celebración múltiple-. Pero, a veces, el amor se acaba y el suyo llegó a ese punto sin retorno en 2019.





La separación no ha acabado con el respeto y la amistad entre ambos: "Un amor puro y comprometido. Somos una familia y siempre lo seremos".

"Te quiero a muerte Capitán Tapón"

"Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda / Que me corrige y me ordena, y me torea / Pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartoones / De una esponja que vive bajo el agua / Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente, vivo con la divina adivinanza / Disfruto de cada segundo suyo / Me reta porque sabe que va a ganarme".

Son algunas de las estrofas de 'Capitán Tapón' canción dedicada a Dylan uno de los dos hijos, junto con Alma, que Alejandro Sanz tuvo con Raquel Perera.

Dylan y Alma son los pequeños, pero Alejandro tiene dos hijos más: Manuela que nació de su unión con Jaydy Michel y Alexander, fruto de una corta relación con una diseñadora puertorriqueña, Valeria Rivera.

El cantante siempre se ha mostrado orgulloso de sus retoños. A Alexander le define como "un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible". De Manuela que es "mi niña, hecha de estrellas capaces de iluminar todo mi mundo". De la benjamina, Alma, que es "mi mitad, mi diseñadora favorita de sonrisas, con las que quiero vestirme cada día de mi vida" y de Dylan que es "un conquistador de corazones y embajador del mío".





Doctor honoris causa por la Universidad de Berklee

“Es un gran honor para mí recibir este doctorado viniendo de la universidad más prestigiosa de música en el mundo. Seguiré trabajando cada día de mi vida para merecer este reconocimiento”, fue lo primero que dijo el cantante cuando le comunicaron que la Universidad de Berklee, la institución privada de música más grande y prestigiosa del mundo, le había reconocido por su brillante trayectoria, por su influencia en la música contemporánea y por su permanente contribución a la cultura musical. Porque Alejandro Sanz atesora entre sus muchos premios 24 Grammy latinos, y puede presumir de tener una estrella en el Paseo de la fama en Hollywood.





El autor de 'Corazón Partío' dejó frases para la posteridad en su discurso: "Siempre hay una nota, un acorde, una frase, que te espera un segundo más allá del momento en que te ibas a rendir".

Más romántico que nunca en su último trabajo

"Tú eres la luz que a mí me guía

Por primera vez

Te quiero cada día, niña

Por primera vez

Y siento tu alegría

Como mía

La luna que ilumina

Los mares de miel

Tú eres la luz que a mí me guía "

Es una de las estrofas de 'Mares de miel' otro de los temas que junto con 'Bio' forman parte del que va a ser su último trabajo, un álbum que llevará por nombre 'Sanz', "el disco más mío que he hecho nunca" según el propio cantante que además recalca que "he tratado de hacer un disco recuperando en la medida de lo posible el tarro de las esencias".

Un disco que no tendremos entre las manos hasta finales de año y que sin pandemia podría haber sido muy distinto, "probablemente hubiera sido distinto. Quizás no hubiésemos tenido la paciencia para esperar nuevas canciones" ha confesado el artista a la revista Esquire

#LaGira2021

¿En dónde encontramos hoy, 26 de octubre de 2021, a Alejandro Sanz? Nada menos que en El Paso, Texas, donde el cantante español va a ofrecer el noveno concierto de su gira americana.

Alejandro ha vuelto América en donde le sorprendió la pandemia por coronavirus y por la que tuvo que suspender la gira de 2020. El mundo se paró aunque no la música. Los cantantes, los compositores siguieron escribiendo letras a las que pusieron melodías y le sumaron ritmos. Ahora los escenarios se han vuelto a llenar de luces y canciones.