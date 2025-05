El hábito al dormir que te hace perder melatonina y, por lo tanto, descanses mucho peor: muy poco saludable

Dormir bien no es solo cuestión de horas, también de calidad. Y aunque muchas personas creen que pueden descansar igual viendo la televisión o dejando una luz encendida durante la noche, la ciencia y los expertos lo desmienten. La clave está en un hábito muy común y aparentemente inofensivo: dormir con luz, aunque sea mínima.

Según explican las nutricionistas Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria , y María Pérez Espín, autoras del pódcast Con Jengibre y Limón, mantener cualquier tipo de iluminación por la noche interfiere directamente en la producción natural de melatonina, la hormona que regula nuestro ciclo del sueño.

La melatonina es clave para dormir

LA IMPORTANCIA DE LA MELATONINA PARA DORMIR

La melatonina es una sustancia que genera el cuerpo de forma natural y que juega un papel fundamental a la hora de conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche. Pero para que se produzca correctamente, necesitamos oscuridad.

"También es importante, las típicas personas que duermen con una luz enchufada... mientras estamos durmiendo vamos perdiendo melatonina debido a esa luz", explica Sandra Moñino en su intervención en el podcast.

Incluso una pequeña luz de ambiente, como las que se colocan en pasillos o enchufes para evitar tropiezos, puede afectar a nuestro descanso. "Tenemos un aparato conectado en el pasillo que tiene una luz, y esa luz a mí ya me molesta porque me he acostumbrado a dormir sin luz", comenta Moñino. Y añade: "Pero yo era la típica que tenía la luz del enchufe".

Dormir sin luz puede parecer complicado para quienes ya tienen ciertos hábitos nocturnos arraigados, como dejar encendida la televisión, una lámpara de noche o cualquier luz tenue. Sin embargo, los beneficios de cambiar esta costumbre se notan enseguida. La producción de melatonina mejora y con ello, la calidad del sueño. Se duerme más profundo, se descansa mejor y se despierta con más energía.

Debido a la luz, vamos perdiendo melatonina y la calidad del sueño se ve dañada" Sandra Moñino Nutricionista y experta en salud

LA SOLUCIÓN SENCILLA SI NO PUEDES DORMIR COMPLETAMENTE A OSCURAS

María Pérez Espín propone una solución sencilla para aquellas personas a las que les cuesta dormir completamente a oscuras: "Por eso el antifaz a mí me hace como que... si me lo pongo ya es como que entro en mi mundo de dormir".

Los antifaces para dormir bloquean la luz de forma eficaz sin necesidad de cambiar las condiciones del entorno. "No me molesta, además no aprieta nada y al final no condiciona la vida en pareja", señala Pérez Espín, dando a entender que se pueden adoptar medidas individuales sin necesidad de afectar al descanso del otro.

Otro de los elementos que más afecta al sueño, y que sigue presente en muchos dormitorios, es la televisión. Ver una serie antes de dormir o quedarse dormido con el televisor encendido es algo muy común, pero perjudicial.

Alamy Stock Photo Mucha gente tiene una televisión en su dormitorio

María lo reconoce abiertamente: "Ojalá algún día consiga quitar la tele de la habitación", dice entre risas, mostrando cómo muchas personas son conscientes de este problema, pero aún así les cuesta dar el paso.

LOS CAMBIOS PROGRESIVOS QUE PUEDES HACER

En su caso, ha optado por cambios progresivos: "Yo he empezado con mi antifaz y con la luz roja". Esta última es una opción que algunos expertos consideran menos invasiva que otras fuentes de luz, ya que interfiere menos con la producción de melatonina. No obstante, la recomendación sigue siendo clara: cuanto más cerca de la oscuridad total, mejor.

El mensaje de estas dos expertas es sencillo y aplicable a cualquiera: no se trata de transformar toda la rutina de golpe, sino de introducir pequeños hábitos saludables que poco a poco mejoran nuestro descanso.

Alamy Stock Photo Mucha gente apuesta por el antifaz para dormir

Puede parecer un detalle sin importancia, pero la luz nocturna es uno de los enemigos más silenciosos del descanso de calidad. Nuestro cuerpo necesita oscuridad para producir melatonina y sincronizar su reloj biológico. Si se lo impedimos, pagamos el precio en forma de sueño ligero, interrupciones nocturnas o sensación de cansancio al despertar.

La próxima vez que te prepares para dormir, piensa en qué luz sigue encendida en tu habitación. Puede que apagarla sea el primer paso hacia un sueño más profundo, reparador y saludable.