La ciencia española crea un hidrogel que revierte el daño neuronal de la esclerosis múltiple

Un equipo de investigadores españoles ha desarrollado un tratamiento revolucionario que podría cambiar el futuro de los pacientes con esclerosis múltiple. Se trata de un hidrogel que, aplicado en ratones, ha logrado recuperar la mielina, la capa protectora de las neuronas cuyo deterioro causa los graves síntomas de esta enfermedad.

La mielina es una sustancia esencial que permite la comunicación entre las células nerviosas. En enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, esta capa se daña, provocando síntomas progresivos como debilidad, entumecimiento o problemas de movilidad y coordinación. El objetivo de esta nueva terapia es precisamente reparar ese daño para frenar la neurodegeneración.

Un innovador método de aplicación

La investigación, liderada por el Laboratorio de Neurobiología y Terapias Avanzadas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se basa en el uso de un biomaterial inteligente como vehículo para células madre que generan mielina. La gran novedad reside en su método de aplicación: una sencilla administración por vía intranasal.

Alamy Stock Photo Científicos en un laboratorio

Este sistema permite que el tratamiento llegue directamente al cerebro, superando la barrera hematoencefálica, el escudo natural que protege este órgano. Según explica Ulises Gómez Pinedo, director del laboratorio, esto evita procedimientos invasivos. "Hemos demostrado que las células se mantienen vivas en el interior del hidrogel durante al menos 72 horas y pueden suministrarse por vía intranasal llegando directamente al cerebro", afirma el investigador.

Las células pueden suministrarse por vía intranasal llegando directamente al cerebro"

Resultados que abren la puerta a la esperanza

Los resultados en los ensayos con ratones son muy prometedores. A los 30 y 60 días de administrar el tratamiento, los investigadores observaron una regeneración de la mielina hasta niveles similares a los de los animales sanos. Este avance es clave, ya que la remielinización es fundamental para proteger a las neuronas del daño progresivo que causa la enfermedad.

El director de la investigación, Ulises Gómez Pinedo, ha destacado que además de la recuperación, se detectó una reducción de la inflamación cerebral y una mejora visible en las resonancias magnéticas, lo que apoya la seguridad del tratamiento. "Observamos una recuperación significativa de la mielina alcanzando niveles comparables a los de animales sanos", confirma el experto.

Observamos una recuperación significativa de la mielina alcanzando niveles comparables a los de animales sanos"

El éxito de esta terapia se debe en gran parte a las propiedades del hidrogel. Se trata de un material termogelificante, es decir, es líquido a temperatura ambiente pero se solidifica al alcanzar la temperatura corporal. Además, es biodegradable, biocompatible y no presenta toxicidad, lo que garantiza su uso seguro con fines terapéuticos, según la patente desarrollada junto al CIATEJ-México.

El futuro de las terapias avanzadas

Aunque el estudio se ha centrado en modelos de desmielinización como la esclerosis múltiple, sus responsables creen que esta estrategia podría aplicarse en el futuro a otras enfermedades neurológicas. Patologías como el ictus, el Parkinson, el Alzheimer o incluso el glioblastoma podrían beneficiarse de esta combinación de terapia celular, biomateriales y administración intranasal.

Este avance ha sido posible gracias a la infraestructura del Hospital Clínico San Carlos, que en 2023 puso en marcha una unidad multidisciplinar de terapias avanzadas. El objetivo de esta unidad es "estructurar de forma planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de estos medicamentos", según detalla su responsable, Emilio Vargas, para acercar las terapias más innovadoras a los pacientes.