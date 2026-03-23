"El 4 de abril de este año se aproximará peligrosamente al Sol el cometa C/2026 A1 (MAPS), podría convertirse en un espectáculo espectacular en el cielo"

Un nuevo visitante cósmico está captando la atención de la comunidad astronómica mundial. Se trata del cometa C/2026 A1 (MAPS), descubierto el pasado 13 de enero por un grupo de astrónomos que operaban telescopios automáticos en el desierto de Atacama, en Chile, según la información difundida en un vídeo de la cuenta @margomezh. Su nombre, MAPS, responde a las iniciales de sus descubridores.

Un cometa "rasante" con un futuro incierto

Lo que hace especialmente interesante a este cometa es su particular trayectoria. Pertenece a un tipo muy particular de cometas llamado Sandracers o cometas rasantes, que se caracterizan por pasar extremadamente cerca del Sol. La órbita del C/2026 A1 lo llevará a un paso extraordinariamente cercano a nuestra estrella el próximo 4 de abril de este año.

Este acercamiento tan sumamente extremo al Sol tiene dos posibles consecuencias. Por un lado, el intenso calor puede hacer que el cometa "se desintegre o se fragmente antes de que podamos verlo bien desde la Tierra". Por otro lado, si sobrevive, el espectáculo celeste está garantizado.

Podría convertirse en un espectáculo espectacular en el cielo"

theskylive.com Gráfico de la distancia del cometa C/2026 A1 (MAPS) desde la Tierra en Unidades Astronómicas (UA)

Si el C/2026 A1 (MAPS) logra resistir el paso, los astrónomos creen que "podría brillar lo suficiente como para poder verse a simple vista e incluso llegar a rivalizar con el brillo de algunos de los objetos más luminosos del cielo nocturno".

El legado de un cometa gigante

Estos cometas pertenecen a la afamada familia de los Cuts, que son fragmentos de un antiguo cometa gigantesco que se rompió hace siglos y cuyos restos siguen apareciendo periódicamente cerca del sol. De hecho, "algunos de los cometas más brillantes de la historia pertenecen precisamente a este grupo", un campo de estudio en constante actualidad, como demuestra el reciente descubrimiento de otro cometa desde Almería.

Los cometas son cuerpos muy frágiles formados por hielo, polvo y roca"

Alamy Stock Photo imagen de un cometa pasando por la Tierra

Sin embargo, todavía hay muchas incógnitas sobre su comportamiento. "Los cometas son cuerpos muy frágiles formados por hielo, polvo y roca", y cuando se acercan tanto al sol pueden aumentar rápidamente su brillo o desintegrarse de forma inesperada, algo que nos recuerda lo mucho que nos queda por conocer, al igual que otros sorprendentes fenómenos del espacio.

Por ahora, los telescopios de todo el mundo siguen observando la evolución de este visitante helado. Si resiste a ese intenso calor solar, a principios de este mes de abril podríamos tener uno de los espectáculos celestes más interesantes de esta primavera.