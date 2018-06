María Teresa Campos celebra su 77 cumpleaños con Edmundo Arrocet

María Teresa Campos está de celebración de sus 77 años. Esta vez, la presentadora lo ha celebrado acompañada tan sólo de Edmundo Arrocet, y es que no ha querido hacer una fiesta en su casa como en otras ocasiones y ha optado por una celebración discreta con su novio en un restaurante de La Moraleja.

Hasta allí se acercó la pareja del brazo y muy sonriente. y precisamente el día en que su novia cumplía años el humorista parecía diez años más joven que ha podido conseguir gracias a un nuevo tinte de pelo en color castaño dejando atrás el tono más rubio que había lucido desde su vuelta de la anterior edición de 'Supervivientes' en la que concursó, sin duda un absoluto cambio de look que no ha pasado desapercibido para nadie.

Lo cierto es que María Teresa no se encuentra en su mejor momento y es que la presentadora no ha vuelto aún a televisión desde el ictus que sufrió en 2017 del que ya está totalmente recuperada. Según ha comentado en varias ocasiones su hija Terelu Campos, no ve el momento de volver al medio que le ha dado la fama, pero no parece que haya todavía ninguna propuesta firme para su vuelta, el cual podría significar su mejor regalo de televisión.