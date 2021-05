El vídeo de Expósito sobre la coleta de Iglesias, entre lo más visto de esta semana

Vídeo

Lo que es la vida, eh. Hasta la coleta (o el moño) era mentira. Ha tardado cero coma en cortarse la coleta, el moño y en aparecer como un buen chico con el pelito corto.

La foto es de Dani Gago, su fotógrafo de cámara. Y es que ahora los del casoplón tienen fotógrafo de cámara. Gago es miembro de la dirección de Podemos y fue uno de los que estaba metido en el lío del apedreamiento del mitin de Vox. Este es el que le ha hecho las fotos al exmachito alfa.

Vamos a ver, eso de que se consume menos combustible y se consume menos CO2 queda muy bonito en unos estudios que se hacen en condiciones perfectas con conductores prodesionales estupendos, pero luego está la realidad de la gente que va tirando de embrague y que a baja velocidad va tirando de marcha porque no le gusta que el coche vaya dando tirones y cuando reduce marcha contamina más. El caso de los diésel sabe que a la larga, como lleves el coche en ciudad con marchas muy largas, acabas teniendo problemas mecánicos como la vávula EGR, etc. Así que, qué le vamos a contar que no sepan ya nuestros queridos oyentes que trabajan, por ejemplo, con la rosca, con el taxi, las "fragonetas" de reparto. La última ocurrencia que han tenido.

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE' después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el decreto que permitió a Iglesias entrar en la comisión que regula el CNI tras una demanda de Vox. Según ha dicho, los motivó acudir al tribunal garante "el carácter inconstitucional del procedimiento y el hecho de que el personaje accediese a los secretos de Estado dadas sus relaciones con países que no son aliados de España".

Ahora dígame usted con la mano en el corazón si creía que este fin de semana iba a ser otra cosa, es decir, usted pensaba que desde hace unos cuantos días se está diciendo acaba el estado de alarma, el sábado a las 00:00 horas y que a las 00:00 horas todo el mundo se iría a rezar a la capillita de San José. ¿Usted creía de verdad que si no se ponían determinadas normas o no se hacía eso mismo el martes o si no se daba un ejercicio de irresponsabilidad desde el propio Gobierno en dejación de funciones iba a traspasarse esa responsabilidad a tíos jóvenes que llevan un año metidos en casa? Un año sin salir por la noche.

Hay demasiados dedazos en este Gobierno. Uno de los más graves ha sido poner a Pablo Iglesias al frente de los servicios del Centro Nacional de Inteligencia. Aprovechando unas medidas que se tomaban para establecer recursos económicos en la lucha contra el covid, o sea nada que ver con esto, se metió de cajón el que tanto Pablo Iglesias como la mano derecha del presidente, el gurú Iván Redondo, se incorporan a una de las comisiones del CNI.