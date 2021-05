Herrera: "El Gobierno, que ha podido evitar los botellones tras la alarma, no lo ha hecho por dejación"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es lunes 10 de mayo. Y ahora dígame usted con la mano en el corazón si creía que este fin de semana iba a ser otra cosa, es decir, usted pensaba que desde hace unos cuantos días se está diciendo acaba el estado de alarma, el sábado a las 00:00 horas y que a las 00:00 horas todo el mundo se iría a rezar a la capillita de San José. ¿Usted creía de verdad que si no se ponían determinadas normas o no se hacía eso mismo el martes o si no se daba un ejercicio de irresponsabilidad desde el propio Gobierno en dejación de funciones iba a traspasarse esa responsabilidad a tíos jóvenes que llevan un año metidos en casa? Un año sin salir por la noche. Es verdad que podían salir, pero con un poquito más de cabeza, poniéndose la mascarilla y cierta distancia. Pero cuando uno sale después de un año y se toma 40 copas, por cierto, en la calle porque como no se ha abierto el ocio nocturno incomprensiblemente, que eso podría girar un poco la situación, la gente hace botellones. ¿De verdad creía usted que eso iba a solucionarse con un Gobierno que tiene un presidente que es el campeón mundial de jugar al escondite? Yo le contaba a las 06:00 el día que tiraron un muro y encontraron un esqueleto entre dos paredes y un cartel que ponía: "Campeón mundial de jugar al escondite".

Bueno, pues este es exactamente igual. Siete días desaparecido, llevando a su Gobierno y a su partido me da la impresión que a un pequeño desastre. Esto ya cada uno... Total, que el fin de semana ha sido la crónica del desmadre en un desafío clarísimo al virus por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar absolutamente a todos aquellos que luchan contra la pandemia, que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas. Y esas llamas pueden hacer que la próxima semana en vez de estar en 198, la incidencia vuelva a estar en 315, que ya veremos cómo evolucionan los datos hasta ese momento.

DEJACIÓN DE FUNCIONES DEL GOBIERNO

Y me dirá usted: ¿Qué solución propone? ¿Dejar a la gente encerrada en casa? A lo mejor el toque de queda debe continuar porque así lo consideran ahora las comunidades autónomas, que son las que tienen el mano de la situación. Y usted dice: Pues dígale a las comunidades que se queda la gente en casa y ya está. No, mire es un derecho fundamental el de salir a la calle o reunirse en la casa de uno con quien le de la gana, lo que aguante el forjado. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo tiene que poner en marcha unos resortes legales que el que se vea afectado tiene que acudir a un tribunal y decir, oiga, este quiere que me quede en casa y no tiene derecho a hacerlo si no hay un estado de alarma. Y luego el tribunal dice una cosa. Y si eso no le gusta luego al Gobierno correspondiente va al Supremo. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, que TSJ, por ejemplo, en Baleares han dicho ok al toque de queda, en la Comunidad Valenciana, se lo están pensando en Navarra, pero ya veremos. Ahora, en el País Vaco que no, en Canarias ha dicho el mismo juez, pero un señor que ha hecho la misma carrera que el otro que no pueden decretar el toque de queda. Y entonces Canarias va al Supremo y los demás también, aquellos que quieran imponer el toque de queda. Y el Supremo tiene cinco días y el Supremo está perplejo mirando al Gobierno y diciendo por qué tienen ahora que hacer funciones que les corresponden a ustedes. Pues porque ese al que señalan es el campeón mundial de jugar al escondite porque se quita de en medio y quita a su Gobierno de en medio de una manera lamentable. El que puede articular jurídicamente la autoridad se da de baja en un gesto de irresponsabilidad que algunos ya consideran que es abiertamente "criminaloide". Bueno, pues veremos qué le dicen al Gobierno canario, a todos lo demás. El panorama de las restricciones lo pueden repasar en COPE.es.

EL CONTRATO DE LA UE CON ASTRAZENECA

Hoy se hará balance sanitario del fin de semana. Aquellos que están trabajando en los hospitales ven las imágenes del sábado y dice, me estoy matando aquí, estoy vacunado, pero me estoy matando aquí salvándole la vida a personas que se mueren y no hemos entendido que esto es así. Los que salen, dicen, a mí me pide responsabolidades y quien las tiene de verdad no las desarrolla.

Aquí seguimos con la vacunación, que hoy llegan más vacunas de Pfizer, 1,7 millones de dosis, y la Unión Europea ha partido peras con AstraZeneca. Les ha dicho que no les vana renovar el contrato. Tiene toda la lógica del mundo porque AstraZeneza solo ha entregado una tercera parte de lo prometido. Miren, AstraZeneca, el precio es dos o tres dólares más barato que el de Pfizer, que el de Moderna o que el de las que están ahora mismo. Y entonces cuando ellos habían asegurado 100 millones de dosis o 200 para la Unión Europea, han llegado otros gobiernos con prisa y le han dicho que le pagan los tres dólares de diferencia que hay por vacuna. Es que tres dólares en cien millobes de vacunas, pues multipliquen cuánto es. Y como hay un componente golfo no descartable en AstraZeneca, han pasado lo que ha pasado.

Ahora, el problema es qué pasa con los cuatro millones y medio de personas que están vacunados con AstraZeneca y que estamos esperando la segunda. A mí me da igual, como si me ponen San Fumado, ¿pero habrá suficientes? Esto es lo que tiene que mirar el Sistema Nacional de Salud que está haciendo un gran trabajo y al que ahora se unirán las mutuas y que si llegan dosis suficientes podemos llegar a intentar salvar un poco el verano, pero, oiga, con las imágenes del sábado y con un aumento de contagios como lleguen, a lo mejor no pasa nada, el lunes que viene estamos hablando de que la incidencia en vez de en 190 está en 300, en una quinta olita. Pues, primero, alguien tiene que tomar alguna decisión de responsabilidad política, sobre todo quien ha podido evitar que eso ocurra y no lo ha hecho por dejación.

Lo ha dicho el señor Page, presidente de Castilla-La Mancha, como llegue una quinta ola se tiene que tomar por parte del Gobierno un estado de alarma, eso le va a costar el puesto a más de uno, sobre todo al que está más arriba, que, por cierto, está viendo con seria preocupación como las cosas se complican un poco, al menos después de la victoria de Díaz Ayuso. Es verdad que Madrid es Madrid y España es España y es verdad, yo no extrapolaría decisiones o resultados, pero me cuidaría un poquito de reconsiderar determinadas estrategias viendo como viene la ola.