Herrera, a Yolanda Díaz: "Mientes; la legislatura lleva 16 meses en los que habéis hecho todo mal"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, es 11 de mayo del 2021, es martes y le recordaba a las 06:00 que la última idea que ha tenido la DGT que preside un señor que es tan partidario de poner peajes en carreteras y autovías por aquello de que el que la hace la paga, él dice el que la usa la paga, pues esa DGT consiste también ahora en una última idea que es imponer nuevos límites de velocidad en vías urbanas, es decir, que usted no vaya a más de 30 kilómetros por una ciudad en una calle de una sola dirección o de dos direcciones de un solo carril. Si hay dos carriles puede ir a 50. Y si es una de esas calles con el acelerador a la misma altura que la calzada, pues entonces a 20. Hay bicicletas que van más rápidas. Desde luego hay patines que van a ir más rápido que los coches. Dicen que eso es medioambientalmente proque somos tan mediambientales que...

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Vamos a ver, eso de que se consume menos combustible y se consume menos CO2 queda muy bonito en unos estudios que se hacen en condiciones perfectas con conductores prodesionales estupendos, pero luego está la realidad de la gente que va tirando de embrague y que a baja velocidad va tirando de marcha porque no le gusta que el coche vaya dando tirones y cuando reduce marcha contamina más. El caso de los diésel sabe que a la larga, como lleves el coche en ciudad con marchas muy largas, acabas teniendo problemas mecánicos como la vávula EGR, etc. Así que, qué le vamos a contar que no sepan ya nuestros queridos oyentes que trabajan, por ejemplo, con la rosca, con el taxi, las "fragonetas" de reparto. La última ocurrencia que han tenido.

LA PROPAGANDA DE "VACUNATOR"

Bueno, política, vamos a ver, hay varias frases maravillosas hoy en política y varias contradicciones y cambios de criterio a golpe de llamada urgente. Primero frases que cambian la vida. Esta de la ministra de Trabajo y vicepresidenta, la mayor gloria de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz.

¿Cómo que empiezan ahora? ¿Estáis ilusionales? Empieza lo que habéis hecho: acariciaros la aterciopelada piel de las gónadas o del cono sur. ¿Cómo que la legislatura empieza ahora? ¿Entonces todas las tonterías que habéis hecho hasta este momento no cuentan? Hombre, vamos, vamos...

La ministra miente. La legislatura lleva en marcha 16 meses en el que el Gobierno ha hecho muchas cosas y todas malas, por cierto, una ley de Educación que es un disparate en lo académico, en lo ideológico; un intento de asalto chavista a la Justicia; si quieren sigo... Y luego está la gestión de la pandemia, que ya me explicarán ustedes, ha llegado a la sin razón de que como si el debate no fuera ya bastante enconado acerca de lo que pueden o no hacer las comunidades que va a dirimir el Supremo porque hay jueces que lo que entienden en Baleares no lo entienden en Canarias, pues resulta, lo único que hace falta es que el Gobierno diga una cosa y la contraria el mismo día.

El ministro de Justicia había anunciado en un periódico que el Gobierno se abría a una reforma legal que permitía a las autonomías aplicar medidas sin el estado de alarma. Hasta Iceta dijo qué bien, pero luego alguien llamó a Campo, pues la vicepresidenta o el otro, "vacunator", ¿tú que has dicho? Que la postura oficial del Gobierno es que aquí no, que ya tienen bastante con lo que tienen. Y sale en La Sexta y dice esto.

O sea, que hemos planteado una alternativa que nosotros mismos consideramos que no tiene fundamento, pero que lo diga el Supremo. Nosotros gobernar, qué me estás diciendo. Nosotros estamos aquí para la propaganda, para que Sánchez ahora se ponga "vacunator" y diga que esto es cuestión de cien días. En cien días tenemos aproximadamente todo el 70% de la población vacunada. Escúchenle.

Los tiene contados: 32 meses. Le ha faltado decir que de Moncloa no lo saca ni la Guardia Civil. Ya se comenta, por cierto, que los indultos a los golpistas catalanes no se dan hasta que pasen las primarias socialistas de Andalucía, que es otro ejemplo de cómo juegan con los tiempos de su mezquindad en beneficio propio.

SUBIR EL IVA

Y ya cuando pasan las cosas volvemos a ver nuestra verdadera cara, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid ayer el PSOE se negó a lo que nadie se hanía negado: que le entreguen la medalla de Madrid a un exalcalde, en este caso a Ana Botalla. Me preguntan ustedes por qué. No lo sé. Fíjense ustedes, a la señora Carmena, claro, aquella líder de masas que llenó de magdalenas y de otras cosas el ayuntamiento de Madrid. Unos concejales que si quieren ustedes lo recordamos. A esa sí, a Ana Botella no.

Y luego están los sustos del hachazo fiscal, que es como un iceberg que solo se le ve la puntita porque el plan de recuperación este presentado a Bruselas es como diría Churchill un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma porque no sabemos hasta dónde llegará de golpe con los nuevos impuestos.

La ministra de Hacienda ha dicho que tiene una buena noticia y una mala. La buena es que el Gobierno se lo ha pensado mejor y estos malvados liberales tienen razón cuando dicen que en plena pandemia no se deben subir los impuestos y la 'Azúcar Montero' va a retrasar, no suspender, retrasar el hachazo fiscal hasta el 2023.

Pero también tiene una mala: que el Gobierno no descarta eliminar los tipos reducidos y superreducidos del IVA, es decir, atacar directamente las rentas medias y bajas en todos aquellos productos que se consideran fundamentales y que tienen un IVA del 4% o del 10%. Y estos son los mismos cantamañanas que han ido reclamando que se bajara el IVA a las compresas por aquello de la pobreza mentrual y ahora ya están pensando en poner todos los productos con el IVA máximo.

Vote usted a la izquierda para esto. La próxima vez que venga un progre a decir que la izquierda solo sube los impuestos a los ricos no le replique, le da un abrazo y ya está . Y luego ya si quieren le explican que ese cuento de que no importa que un Gobierno gaste sin ton ni son, sin tener en cuenta el aumento de la deuda, al final sí tiene consecuencias. Y las consecuencias son que al final llega un día en el que el Gobierno ye dice que tú sigues pagando tus impuestos, que el ya no tiene dinero, y que se dedica a sablearte más mientras no reduce los 14 mil millones de subvenciones anuales a amiguetes de difícil justificación, que no lo digo yo, lo dice la AIReF. Como hay que mantener a mucho panaguado, mucho ministro, secretario de Estado, de esos que ya no caben ni en la mesa del Consejo de Ministros, alma de cántaro, que me estás escuchando.