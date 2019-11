El vídeo con el que Rajoy retrata a Sánchez y la opinión de Raphael sobre Vox entre lo más visto en COPE.es

Vídeo

La hemeroteca ha sido uno de los principales enemigos de Pedro Sánchez en esta semana pasada. Tras su pacto exprés con Pablo Iglesias, al que convertiría en vicepresidente del Gobierno, tanto redes como medios y rivales políticos le han recordado de forma machacona todos aquellos momento en televisión o en mítines, en los que renegaba de su nuevo compañero de viaje para formar su tan ansiado "gobierno progresista". El último de los momentos que se ha hecho viral ha sido, precisamente, un vídeo de Mariano Rajoy.

Vídeo

El cantante Raphael ha acudido al programa de televisión Espejo Público y ha explicado su opinión sobre Vox, el partido político que lidera Santiago Abascal. El artista acudía al espacio dirigido por Susanna Griso para hablar de su nuevo trabajo, Raphael sinphónico y resinphónico, que incluye cuatro temas inéditos y dos conciertos.

En un momento dado, la presentadora catalana dirigía la conversación hacia los temas más candentes de la actualidad, y surgió entonces el nombre de Vox, el partido que más creció en las últimas elecciones generales, alcanzando los 52 escaños. Raphael aseguraba que Vox "puede que sea diferente a los demás" y señalaba que quizás por esa razón "la gente lo ha acogido de esta manera".

Griso aprovechaba ese momento para interrumpir a Raphael y explicarle la hipótesis de una periodista portuguesa que afirmaba que los españoles somos muy partidarios de "comprar el último producto del supermercado" y que esa era la razón del auge del partido de Abascal, como también el de otras formaciones como Podemos y Ciudadanos en el pasado.

Raphael respondía diciendo lo siguiente: "A mí no se me había ocurrido eso, pero puede ser. Que sea lo novedoso de pronto. Yo desde luego no soy, pero en fin, hay gente que le gusta".

Vídeo

Vox ha comenzado a preparar la XIV legislatura de la democracia española este lunes. Tras avanzar las líneas generales de su grupo parlamentario, los 52 diputados del partido se han fotografiado en la puerta del Congreso de los Diputados. Santiago Abascal, como no podía ser de otra manera, ha destacado. Aunque no sólo por su condición de líder de la formación.

Abascal ha posado con un objeto significativo en la mano. Se trataba de un libro, y no uno cualquiera: Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu. El detalle ha sido destacado por la propia cuenta oficial de Twitter de Vox, con un retuit, cuando Espejo Público lo ha mencionado en su perfil.

Vídeo

El exvicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra, ha lanzado una sorprendente y dura profecía con respecto al futuro que le espera a la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos, que se selló con el conocido abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Un matrimonio al que el socialista Alfonso Guerra no le augura un buen futuro, según ha explicado en un encuentro celebrado en las oficinas de Ashurst: "Si miran la evolución del abrazo es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Uno tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no, aunque le gustaría", aseguraba Alfonso Guerra, que concluyó afirmando que el matrimonio PSOE-Podemos acabará "en drama".

Vídeo

El monólogo de Carlos Herrera ha sido el quinto vídeo más visto de la semana. Un espacio en el que el caso de los ERE tuvo gran relevancia tras conocerse la sentencia el día anterior.