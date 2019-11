El vídeo con el que Rajoy retrata a Sánchez por su pacto con Iglesias que se ha vuelto viral

La hemeroteca ha sido uno de los principales enemigos de Pedro Sánchez en esta semana pasada. Tras su pacto exprés con Pablo Iglesias, al que convertiría en vicepresidente del Gobierno, tanto redes como medios y rivales políticos le han recordado de forma machacona todos aquellos momento en televisión o en mítines, en los que renegaba de su nuevo compañero de viaje para formar su tan ansiado "gobierno progresista". El último de los momentos que se ha hecho viral ha sido, precisamente, un vídeo de Mariano Rajoy.

El entonces presidente del Gobierno empezó una retahíla de citas del propio Sánchez criticando al que, por aquel entonces como ahora (estábamos en mayo de 2018), pretendía formar parte del ejecutivo de izquierdas que parece que finalmente tendremos.

Rajoy se caracterizó por ser un buen parlamentario, cualidad que el mismo Iglesias le reconoció tras la moción de censura y su manejo de los tiempos y las citas, aderezado con un peculiar sentido del humor (gallego a la fuerza), desataba las carcajadas de su bancada como la del propio Iglesias. Como decimos, este momento se ha hecho viral tras el pacto apresurado Pedro-Pablo, y hasta Luis Garicano de Ciudadanos ha compartido el vídeo.

Además de este momento, en estos días han 'resucitado' otras grandes frases del líder socialista criticando a su vicepresidente. Pedro Sánchez es un político que se ha caracterizado por cambiar de opinión en temas cruciales y de forma recurrente. Si bien es cierto que el 'sambenito' de veleta le cayó al ya retirado Albert Rivera, los vaivenes del actual presidente del gobierno en funciones, no se quedan atrás. Ha sido, precisamente este martes, tras conocerse su acuerdo de Gobierno con Iglesias, cuando las redes han recordado todas las veces que el socialista denostó la figura del líder de Unidas Podemos.

Es una buena pregunta, que el mismo Sánchez respondió en un programa de 'El Hormiguero' en el que participó. En este, bajo la atenta mirada de Pablo Motos, tenía que elegir a qué personaje de la política no le dejaría las llaves de su casa. Sorprendentemente, eligió colocar el cartel sobre la silueta de Iglesias. Y es que la política hace extraños compañeros de viaje.

Los usuarios no han permanecido silenciados ante lo que se ha denominado como un "autozasca", ya que es el mismo Sánchez el que se retrata a sí mismo. Estos son algunos de los mejores mensajes:

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó una gran cantidad de dardos a Pablo Iglesias durante las negociaciones para formar gobierno antes de que tuviera lugar una obligatoria repetición de elecciones. En el fragor de los 'tira y afloja' entre ambos líderes políticos, Sánchez fue particularmente duro lanzando acusaciones en entrevistas o durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Todo ello antes de que este martes 12 de noviembre ambas formaciones hayan firmado un preacuerdo de Gobierno “progresista” para una investidura, ahora sí, previsible.

La narrativa del secretario general socialista tras el fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos para un gobierno de coalición fue el exceso en las demandas de Iglesias. En una entrevista en La Sexta, Sánchez explicaba las razones para que se rompiera el diálogo entre ambos partidos: “Yo hoy podría ser presidente del Gobierno, pero sería un gobierno de coalición en el que el ministro de Hacienda, de Política Energética o que se encarga de las pensiones y la seguridad social fuera una persona del círculo cercano de Iglesias y con poca experiencia política y de gestión pública”.

Además, explicaba Sánchez porque este no sería un escenario deseable con una frase que ya se ha convertido en icónica: “Sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, como el 95% de los ciudadanos del país”.

Durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, el líder del PSOE criticaba, para justificar la ruptura de las negociaciones que habían “escuchado a Iglesias que quería entrar en el Gobierno para controlar” al PSOE, y que se dieron cuenta de que “quería entrar en el Gobierno para controlar el Gobierno”.

Qué no, @Pablo_Iglesias_, que soy socialista y no estoy perpleja. Y no quiero verte en un Gobierno presidido por @sanchezcastejon. Que @ahorapodemos no es de fiar. #GanaPSanchez #ElDebate4N pic.twitter.com/kOrCrvpiXY