Tomás Guasch denuncia el problema que hay en el deporte español: "Creo que hay que ponerse serios"

Publicado el 02 may 2025, 19:36 - Actualizado 02 may 2025, 20:24

En las últimas horas, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha sancionado por dopaje a Hamid ben Doud y Abdelaziz Merzougui, atletas españoles, tras detectar dopaje sanguíneo en sus pasaportes biológicos en febrero de 2020. La resolución valida el pasaporte biológico como prueba irrefutable, marcando un hito para el antidopaje español, que había enfrentado obstáculos en los tribunales nacionales, donde este método no era reconocido como evidencia definitiva.

Ben Daoud, quien igualó el récord de España de maratón en 2021 (2h 6m 35s) y se proclamó campeón nacional en el maratón de Barcelona 2025 (2h 6m 49s), perderá este título y todos los resultados obtenidos desde 2023. Merzougui, campeón de Europa júnior de cross en 2010 y sub-23 en 3.000m obstáculos en 2013, además de olímpico en Londres 2012 y Río 2016, enfrenta una sanción similar, incluyendo la descalificación de sus resultados desde 2023. Ambos corrieron juntos el maratón de Valencia 2021, donde Merzougui debutó con un destacado 2h 8m 52s.

EFE Ben Daoud, a su llegada en Praga

Por su parte, Ben Daoud, nacido en Marruecos y llegado a España en 2010 a los 14 años escondido en un camión, se formó en el centro de menores Zabaloetxe en el País Vasco, bajo la tutela del entrenador Hassan Reddad. Allí coincidió con Merzougui, integrados en un proyecto que combinaba atletismo y estudios. La sanción supone un revés para ambos, que ahora enfrentan un futuro incierto en el deporte.

Esta decisión alinea a España con los estándares internacionales en la lucha contra el dopaje, reforzando la validez del pasaporte biológico para detectar irregularidades en los valores sanguíneos de los deportistas.

la reacción de tomás guasch

Por eso, Tomás Guasch en el 'Tiempo de Análisis' aseguró que "tenemos un problema grave. Vamos a ver cómo reaccionamos ante esto porque ya la cosa empieza a pasar de que está en el oscuro. ¿Qué está pasando en el deporte español?".

"Me ha pasado un poco a mí en este caso como con lo del apagón. Hace un tiempo también me dijeron cuidado con esto que va a haber río, que estamos bajo sospecha. Bueno, pues como con el apagón, los ingenieros que dijeron cuidadito con la red que no va a aguantar, y patapum", añadió.