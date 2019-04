El vaticinio que sitúa a Vox como partido más votado, lo más leído en COPE.ES

1. Vuelco electoral: sale a la luz un estudio que eleva a Vox y hunde a Sánchez

Con el bipartidismo enterrado, aumentan las expectativas de que el Congreso que surja de las urnas el 28 de abril sea el más fragmentado desde la recuperación de la democracia. Hay diferencias en las predicciones de los sondeos, pero todos sitúan al PSOE en cabeza de las preferencias electorales. Sin embargo, hay un informe que se ha hecho viral en redes sociales en esta semana tan decisiva. Se trata del primero que no dice “lo mismo” que el resto. El politólogo Francisco Carrera ha sido el encargado de realizarlo, el mismo que acertó, o fue el que más se aproximó, al resultado que dejaron las elecciones de Andalucía el pasado mes de diciembre. En este caso, Carrera cree que Vox conseguirá entre 67 y 73 escaños siendo el tercer partido más votado de España.

2. Muere a los 49 años Paloma Tortajada, una de las voces consagradas de la radio matinal

La periodista Paloma Tortajada, una de las voces más respetadas en el mundo radiofónico, ha fallecido este jueves a los 49 años en Madrid tras una larga enfermedad. La locutora aragonesa ha formado parte del equipo de 'Las mañanas' de COPE desde 2013, en primer lugar con Ernesto Sáenz de Buruaga, después con Ángel Expósito y finalmente con Carlos Herrera. Siempre reconocida por su credibilidad, honestidad, responsabilidad y entusiasmo, su fallecimiento ha sido un duro golpe para todos sus compañeros de redacción y una pérdida irreparable para la radio.

3. El error de Irene Montero que le puede jugar una mala pasada en las elecciones

La 'número dos' de Unidas Podemos, Irene Montero, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si tiene intención de pactar con Ciudadanos, un partido que, en su opinión, "pone en riesgo los derechos y libertades tanto como Vox". "La pregunta es: ¿Por qué no responde? He oído muchas veces a Cs decir: 'Yo no voy a pactar con el PSOE', pero no he oído jamás al PSOE decir que no va a pactar con ninguna de las tres derechas, que no va a pactar con Cs. No se atreven a decir una verdad", sostiene en una entrevista con EFE Irene Montero, segunda de la lista al Congreso por Madrid. Tanto ella como el candidato de Unidas Podemos han evitado en esta campaña apelar directamente a Vox, un partido que a juicio de Irene Montero "forma parte del debate público porque, como escisión del PP que es", se disputa con Pablo Casado y Albert Rivera el electorado de derechas.

4. El momento en el que dos aviones casi chocan y el piloto llama “inútil” a la controladora

Una fuerte discusión entre el piloto de un avión privado y una controladora del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires (Argentina) ha terminado a insultos. La nave partía desde la capital argentina y se dirigía a San Fernando. La polémica venía por un error de información desde la torre de control que provocó la casi colisión de dos aeronaves en pleno vuelo. El segundo avión llegaba desde la ciudad argentina de Resistencia y pasó a escasos metros del otro aparato, concretamente a menos de 100 metros.

5. La guasa de Herrera con la vestimenta de Pablo Iglesias en el debate electoral

Pablo Iglesias es un político atípico. No le gustan los trajes ni las corbatas, suele llevar las mangas de su camisa arremangadas, se compra la ropa en el supermercado Alcampo y ya ha dejado claro que ni en el caso de llegar a la Moncloa se cortará su querida y característica coleta. El candidato de Unidas Podemos intervino en el debate de RTVE con el semblante serio, vestido con una trenca azul marino, bajo la cual se percibía una camisa de un tono más claro, unos pantalones color beige y zapatos negros. Mantenia así su estilismo más informal rompiendo con el 'protocolo'. Esto mismo ha destacado Carlos Herrera en su monólogo de las 6 de la mañana. “Parecía que estaba sirviendo camarones en el debate”, ha dicho. “El de los chopitos y la tortita de camarones estaba como ahí, solo en un rincón, exhibiendo esa Constitución que tanto ha despreciado y que pretende derogar”, ha descrito el comunicador. “Una imagen muy 'chavista' la de este individuo”, ha puntualizado.