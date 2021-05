El traje del Supremo al sanchismo que describe Herrera, entre lo más visto de esta semana

Y los indultos, porque ayer apareció después de dos días de ruido, dos días de mucho ruido en la que el Gobierno a través de la boca de su presidente dijo algunas sandeces muy importantes. Ha llegado el Tribunal Supremo y ha dicho lo obvio, lo que toda España sabía y lo ha dicho en una lección de Derecho impagable, impagable. Ha puesto a Sánchez ante el espejo. ¿Qué es lo que ha venido a decir el Supremo en su informe? Que no es no, que no hay justicia, no hay arrepentimiento, no hay equidad, por lo tanto no puede haber indulto. Que lo que pretendía Sánchez era poco más o menos que un auto indulto y que es una solución inaceptable. Pues oiga, en inaceptable también se convertiría este gobierno si continuase con esas pretensiones, conceder los indultos a los sediciosos malversadores no arrepentidos que amenazan con repetir la sedición literalmente, sería una solución inaceptable.

Hoy, por unos minutos, voy a dejar a un lado el politiqueo, los indultos, el PSOE en Andalucía, los pulsos de Vox o las cosas de Su Persona. Por un ratito voy a alejarme de las vacunas (que marchan y funcionan) y de la crisis económica y sus consecuencias. Te voy a contar una experiencia y algunas reflexiones personales. He tenido la suerte de sentir y vivir en primera persona un rescate en el Atlántico gracias al SAR. Un equipo de esta Linterna hemos viajado a la base de Gando, en Gran Canaria, y hemos vivido la experiencia junto al 802 escuadrón del Ejército del Aire.

Ahora, ¿os va a indultar? Pues seguramente que sí. Hoy el aviso está en todas partes. ¿Eso tendrá consecuencias para Pedrito? Pues hay quien dice, yo creo que Pedrito ha calculado lo que da en toda España por indultar a estos tíos lo ganó en Cataluña y a lo mejor, bueno... ¿Qué hace ante este espectáculo el presidente del Gobierno de España? Pues felicita a Aragonès, mira para otro lado con Junqueras, avanza en los indultos, en la reforma del Código Penal, que es el primer regalo para Junqueras, y el segundo para que pueda volver a casa Puigdemont. Rebajar el delito de sedición para que la próxima vez, porque estos ya dicen que lo van a hacer y, además, rebájame la pena. Y va el Gobierno y lo hace. Si el uno se cree Mandela, Junqueras, el otro se cree Gandhi. Y Sánchez, al que todos los sondeos colocan en la peor situación en tres años, reacciona ante los dos dándoles la razón como si uno fuera un mártir y el otro un héroe o a la inversa.

Hoy le preguntaban a Montero sobre ese informe demoledor del Supremo. Decía que la justicia ya ha hablado y ha llegado el tiempo de la política. ¿Qué nos está sugiriendo? ¿Que ahora la política lo legitima todo hasta el extremo de estar por encima de la ley y el estado de derecho?

Es impresionante la vocación, la dedicación y no sé hasta qué punto somos conscientes de la labor que hacen. El sacrificio, el servicio y la importancia. He tenido la oportunidad de que me bajaran en una plataforma en una maniobra, de que me subiera un rescatador y te puedo asegurar que son auténticos ángeles de la guarda.