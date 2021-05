Expósito, "colgado de un cable de acero en el Atlántico" cuenta cómo el Ejército trabaja "para defendernos"

Audio

Hoy, por unos minutos, voy a dejar a un lado el politiqueo, los indultos, el PSOE en Andalucía, los pulsos de Vox o las cosas de Su Persona. Por un ratito voy a alejarme de las vacunas (que marchan y funcionan) y de la crisis económica y sus consecuencias. Te voy a contar una experiencia y algunas reflexiones personales. He tenido la suerte de sentir y vivir en primera persona un rescate en el Atlántico gracias al SAR. Un equipo de esta Linterna hemos viajado a la base de Gando, en Gran Canaria, y hemos vivido la experiencia junto al 802 escuadrón del Ejército del Aire.

Mira, he vivido el drama de la inmigración en Mali, Camerún, Chad, Senegal, Sudán, Siria, Irak, Afganistán... He hablado con ellos en el puente Simón Bolívar en Venezuela, en una casa de acogida en Sicilia, en el muelle de Arguineguín o en el Río Bravo en Texas. Pero nunca había sentido el drama de la inmigración desde arriba. Desde un helicóptero superpuma. Junto a los rescatadores. Colgado de un cable de acero en el Atlántico.

Recuerda, hace unos días, te conté y nos contaron estos mismos soldados cómo rescataron a tres seres humanos vivos de un cayuco a la deriva a 500 kilómetros al sur de la isla de El Hierro. Un avión VIGMA de patrulla aérea avistó una barcaza repleta de cadáveres y cuatro manos alzadas. Dieron la alarma y, a las pocas horas, el helicóptero del comandante Crespo llegó a la zona.

Dos rescatadores bajaron al cayuco. Hicieron un primer triaje a bordo. Y encontraron a tres personas vivas: dos chicos y una chica literalmente rodeados de veintitantos cadáveres.

Los alzaron, los trasladaron a Tenerife Norte y a esperar otra misión. Sin mirar atrás. Las lágrimas vinieron después. David es el mecánico de a bordo. Él maneja la grúa. Es frío, muy frío, por eso me cuesta imaginar cuándo se rompió. Me lo cuenta de vuelta a la base.

Mira, a mí, Naucet y Ángel (dos soldados como dos armarios) me bajaron y me "rescataron" por ese cable de acero. Y el capitán enfermero me explicó tranquilamente sus reacciones y cometidos, pero ahí adentro, con el ruido, los nervios y el mareo no puedo imaginar el estrés de un sanitario intentado salvar un hilo de vida.

Cristina es teniente enfermera. Podemos hablar de geoestrategia y alta (o baja) política. Podemos analizar el inmenso drama de la inmigración salvaje desde el punto de vista económico y hasta desde la Seguridad. Pero hay otra perspectiva: la de los rescatadores.





Unos soldados por vocación, con valor, con unos valores infinitos y con una capacidad de servicio envidiables. Y todo ello con la frialdad de un profesional entrenado al límite y dispuesto 24/7, 365 días al año. ¿Cómo pueden soportar esa tensión? Mira, dentro de ese helicóptero les pregunté cómo vuelven a casa, cómo miran a sus hijos, de dónde sacan las fuerzas. El comandante Crespo es el jefe a bordo.

Lo dicho. Hoy en el Tema del Día, dentro de una hora, te vamos a meter en un helicóptero de Salvamento y Rescate (Safety And Rescue) SAR del Ejército del Aire. A ver si consigo trasladarte qué se siente mientras te suben desde el mar. A ver si consigo trasladarte cómo son esta gente. Cómo se huele la inmigración y cómo se salvan vidas.

Ah, y mi posdata. Justo antes de embarcar en el Superpuma pudimos visitar los angares de Gando de donde despegan y donde esperan los F-18. Las tripulaciones de los cazas siempre alerta. Y me detengo aquí unos segundos: el Ejército del Aire es mucho más que el SAR. Como el Ejército de Tierra es más que la UME o la Armada más que Salvamento. Esos cazas patrullan, vigilan, están alerta y se cargan para defender. Para defendernos.

Y lo hacen, eso sí, a sabiendas de que si caen al mar, sus hermanos del SAR están detrás. O encima. Para alzarlos del agua en las peores condiciones imaginables.