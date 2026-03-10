Joan Laporta detalla la ‘traición’ que llevó al Barcelona a abandonar la Superliga y dejar solo a Florentino Pérez: "Unos emisarios del Madrid se reunieron en la UEFA..."

Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona, ha desvelado en 'El Partidazo de COPE' los detalles que terminaron con el proyecto de la Superliga y provocaron la ruptura de su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Laporta narró un pacto que alcanzó con la UEFA y que, según su versión, fue desautorizado posteriormente por el club blanco en un movimiento que calificó como un “proceder que no creo que sea el apropiado”.

El pacto secreto con la UEFA

El candidato azulgrana a la presidencia ha explicado que, tras tres años con el proyecto estancado, le propuso a Florentino Pérez buscar un acuerdo con la UEFA. “Llevamos ya 3 años con este proyecto, esto no tira, o hacemos un acuerdo con UEFA, o esto cada vez va peor”, le comunicó al presidente del Real Madrid. Aunque ambos acordaron hablar con Aleksander Ceferin, Laporta ha confesado que fue solo a la reunión porque “Florentino estaba muy enfrentado a Ceferin”.

En dicha reunión, el presidente de la UEFA se habría mostrado abierto a negociar dos de los tres pilares de la Superliga. Ceferin habría dado luz verde a la plataforma Unify, que prometía 4.000 millones de euros en ingresos, y a discutir el formato de la competición. La gobernanza, sin embargo, se mantuvo como una línea roja innegociable para el organismo europeo.

La desautorización del Real Madrid

El punto de inflexión llegó, según el relato de Laporta, cuando se enteró de que “unos emisarios del Madrid” se reunieron con la UEFA para invalidar su pacto. “Lo que habéis pactado con el presidente del Barça no aplica para nosotros”, fue el mensaje que, según él, trasladaron desde el club blanco. Para Laporta, esta fue la razón principal que motivó la salida del Barça del proyecto.

La presión económica también fue un factor clave. Laporta ha desvelado la promesa rota de la Superliga de inyectar grandes sumas de dinero a los clubes fundadores. “En la Superliga se prometió que caerían 300 millones por mantenerse, y no aparecen esos 300 millones”, lamentó. Ante este escenario y la delicada situación financiera del club, el presidente fue tajante: “Si no llegan estos 300 millones, yo me voy de la Superliga”.

Las ‘palancas’ y una relación rota

Sobre las famosas ‘palancas’, Laporta ha aclarado que, si bien el fondo vinculado a la Superliga con Annas Lagari mostró interés, finalmente fue Six Street quien invirtió. El presidente del Barça ha querido subrayar que “los fondos no invierten por amistad”, sino por negocio, desvinculando la operación de una ayuda directa de Florentino Pérez.

Tras el episodio, el Barça siguió el “procedimiento establecido para salir sin penalización” y se reincorporó a la UEFA y a la ECA. Laporta ha confirmado que su relación con Florentino Pérez se ha enfriado notablemente. Aunque se vieron en la final de la Supercopa, el saludo fue un distante “Hola, y adiós”, un gesto que evidencia el fin de la sintonía que ambos presidentes mantenían.