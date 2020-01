El terrible aviso de Guerra y la firme respuesta de Pérez Reverte a Iglesias, entre lo más visto en COPE.es

Vídeo

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y uno de los hombres que ha marcado la política española desde la Transición, es una de las personas más cualificadas para explicar el pasado reciente de nuestro país y predecir el futuro más próximo de España. Por eso, las palabras de Alfonso Guerra sobre la coalición de gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el apoyo externo de Gabriel Rufián y ERC, cobran más vigencia que nunca, ahora que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la presidencia de Pedro Sánchez con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís y Teruel Existe, y la indispensable abstención de ERC y Bildu.

Vídeo

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, sin pelos en la lengua, no se queda callado cuando algo no le gusta. Y era de prever que no le gustaran las alusiones a su persona hechas por el próximo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Una sesión en la que el líder de Podemos pronunciaba unas palabras despectivas, aunque no maleducadas, contra el escritor Pérez-Reverte, durante su respuesta al líder del Partido Popular, Pablo Casado.

Durante su intervención, Pablo Iglesias recomendaba a Casado que leyera "más a Pérez Galdós y menos a Pérez-Reverte", despreciando así el trabajo del escritor cartagenero.

Vídeo

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 por el PSOE, Joaquín Leguina, colaborador habitual de 'Herrera en COPE', se ha mostrado rotundo este miércoles contra Pedro Sánchez. Según ha dicho, "está destruyendo el PSOE que se creó en el año 1974 en las afueras de París".

Por eso, Leguina ha dicho que "los que estábamos en eso tendríamos que movernos para reconstruir eso" y ha adelantado que eso es lo que "vamos a hacer unos cuantos".

Aunque no ha dicho cómo ni quiénes son las personas que apoyan la idea que ha desvelado este miércoles, de sus palabras se desprende la adhesión de críticos con la dirección actual del partido.

Vídeo

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha valorado la decisión de Sánchez de contar con cuatro vicepresidentes en su nuevo Gobierno. El líder socialista contará con Carmen Calvo (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria), Pablo Iglesias (Derechos Sociales y Agenda 2030), Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico). Nunca un Ejecutivo había contado con cuatro vicepresidencias. El comunicador ha tirado de ironía y ha dicho: "Ya no van a caber en un taxi los vicepresidentes. Y eso que habían venido a luchar contra la casta"

Unas palabras que no han gustado nada al periodista Máximo Pradera, un habitual de la izquierda mediática. "Las intoxicaciones de Herrera llegan hasta el límite de decir que 'hay tantos vicepresidentes que ya no caben en un taxi'. El taxi puede llevar hasta cuatro pasajeros más el chofer. Pero el ex de Mariló tenía que hacer su chistecito rancio de señorito sevillano", ha escrito en un tuit.

Herrera no ha pasado la oportunidad de responder en directo al periodista: "Vamos a ver, Maximito. Tú has sido tonto desde que naciste. Y además has ido creciendo en la tontería, porque eres alto y te cabe mucha. ¡Qué tendrá que ver Sevilla! ¡Qué tendrá que ver Mariló! Es verdad, tienes razón. Caben en un taxi. Pero muy apretados. A la que quieren meter un asistente, ya no. Igual te contratan a ti, a ver si hay suerte", ha dicho.

Vídeo

El escritor Arturo Pérez-Reverte no suele callarse lo que piensa sobre los principales temas políticos y de actualidad. Sin pelos en la lengua, suele pronunciarse sin problemas sobre aquellas cuestiones que no le gustan, le molestan o le desagradan, caiga quien caiga. En este caso, el objeto de su crítica ha sido el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, señalado por todos como uno de los ministros que formarán parte del Gobierno que anunciará este martes Pedro Sánchez cuando finalmente sea investido.