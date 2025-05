Escribá se marcha rajando del Granada tras su destitución: "Es incomprensible, no tiene ningún sentido..."

Publicado el 14 may 2025, 16:17 - Actualizado 14 may 2025, 16:20

El Granada anunciaba este miércoles la destitución de Fran Escribá y la contratación de Pacheta a solo tres jornadas para el final de la temporada en Segunda. El técnico valenciano tenía al equipo séptimo a tres puntos de una sexta plaza que ocupa el Almería y venía de perder dos partidos consecutivos, el último el lunes ante el Eibar (0-2).

El hasta ahora técnico nazarí ha dado una rueda de prensa de despedida en la que se ha despachado contra la directiva y ha llegado a asegurar que es “la destitución más incomprensible de su carrera, a falta de tres jornadas no tiene ningún sentido futbolístico” y se le ha utilizado: “Se expone la cabeza del entrenador ante otras carencias”.

“Anoche me llamó García Amado a las diez de la noche para comunicarme que nos destituía. Esta mañana me despedí de los chicos, estaban todos allí aunque el entrenamiento ha sido por la tarde. Es un grupo receptivo, pero poco unido”, añadió.

“Cuando llegamos a Navidad en buen momento, nos encontramos en dos problemas gordos, que dos jugadores dijeron que no querían jugar más y querían irse. Uzuni, yo quería y pedí que se quedara y no se consiguió. Salió el que no queríamos que se fuese y se quedó el que queríamos que se fuera”, finalizó.