Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y uno de los hombres que ha marcado la política española desde la Transición, es una de las personas más cualificadas para explicar el pasado reciente de nuestro país y predecir el futuro más próximo de España. Por eso, las palabras de Alfonso Guerra sobre la coalición de gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el apoyo externo de Gabriel Rufián y ERC, cobran más vigencia que nunca, ahora que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la presidencia de Pedro Sánchez con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís y Teruel Existe, y la indispensable abstención de ERC y Bildu.

Las palabras de Alfonso Guerra sobre los pactos de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, ERC y Bildu

¿Qué pasó cuando el Congreso intentó ilegalizar a Bildu en 2012? En 2012, UPyD quiso sacar adelante una moción para acabar con esta formación y con Amaiur, tal y como se ha recordado ahora 07 ene 2020 - 19:41

No es ningún secreto que a un socialista histórico como Alfonso Guerra no le gusta demasiado la coalición perpetrada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, menos aún, si ese acuerdo depende de los apoyos de partidos como ERC y Bildu. En su última visita a Herrera en COPE, el propio Guerra calificaba como "escalofriante" que "un 35 % de la Cámara no acate la Constitución". En este sentido, ha dicho que el acuerdo entre PSOE y ERC "no es fácil de aceptar" porque "no va a funcionar" debido a la falta de "estabilidad".

Para explicar la gravedad de la situación, utilizaba un sorprendente símil: "Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", aseguraba Alfonso Guerra sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez. Para el exvicepresidente del Gobierno es mucho más "lógico" que PSOE, PP y Cs se sentaran a hablar. Algo que, a día de hoy, parece imposible, ya que "los dirigentes políticos de la mayoría de partidos son demasiado adolescentes".

#LoMásVisto | Alfonso Guerra critica el abrazo entre Sánchez e Iglesias y dice que la situación "es un drama", al tiempo que espera "que los separatistas nos salven y no se abstengan" en la investidura https://t.co/woED5glD9S pic.twitter.com/9jLkYzdiD2 — Europa Press (@europapress) November 20, 2019

No obstante, Alfonso Guerra no pierde la esperanza y cree que PSOE, PP y Ciudadanos "todavía están a tiempo de hablar", ya sea para acuerdos parlamentarios, de legislatura o para abordar grandes temas. Todo con el objetivo de "evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad".

Vídeo

Alfonso Guerra rechaza los pactos del PSOE con ERC y Bildu

Pero sin duda, lo más difícil de aceptar para Alfonso Guerra son los pactos de su partido con ERC y Bildu. Por eso, critica a los antiguos batasunos por "no estar en la línea de la democracia" y al PSOE por no aislarlo, como sucede en Europa. "No considero aceptable que se quiera blanquear a los asesinos o pagadores de asesinos, en el caso de Bildu, o los grupos que quieren la recuperación del franquismo", en referencia velada a Vox.

Alfonso Guerra nunca ha sido partidario de regalar España a los independentistas de ERC y Bildu, un plan que Pedro Sánchez ha intentado desde el primer día en el que llegó a Moncloa.

Vídeo

Ya en su día, el histórico dirigente del PSOE, advertía en 'Herrera en COPE' del absimo al que Pedro Sánchez llevaría a España si persistía en sus planes: “Ningún gobierno puede funcionar con bildu-etarras e independentistas”.

Para Guerra, partidos como Bildu y ERC preparan un Golpe de Estado encubierto: “Ahora hay una manera de atacar la Constitución sin mencionarla, que es intentar el derribo de la Monarquía y la unidad territorial”, y del peligro que suponen siempre los partidos independentistas: “los nacionalistas no conciben que un patriota no sea nacionalista. A mí no me gustan los nacionalismos de ningún tipo. El nacionalismo europeo produjo 75 millones de muertos y otras tantas personas lisiadas”.