Pérez-Reverte responde firme a las palabras de Pablo Iglesias sobre su persona en el Congreso

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, sin pelos en la lengua, no se queda callado cuando algo no le gusta. Y era de prever que no le gustaran las alusiones a su persona hechas por el próximo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Una sesión en la que el líder de Podemos pronunciaba unas palabras despectivas, aunque no maleducadas, contra el escritor Pérez-Reverte, durante su respuesta al líder del Partido Popular, Pablo Casado.

La ultraderecha y la ultra-ultraderecha debería aprovechar los consejos que les da @Pablo_Iglesias_ Leer más a Pérez Galdós, y un poquito menos a Pérez Reverte. Y seguir siendo fachas, pero con educación ��#UnPaísParaSuGente#SesiónDeInvestidura pic.twitter.com/5d0NQREaMi — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) January 4, 2020

Durante su intervención, Pablo Iglesias recomendaba a Casado que leyera "más a Pérez Galdós y menos a Pérez-Reverte", despreciando así el trabajo del escritor cartagenero.

Pérez-Reverte responde a las palabras de Pablo Iglesias

Ante las palabras de Pablo Iglesias, Arturo Pérez-Reverte no ha querido quedarse callado, y ha respondido al líder de Podemos con la fina, aunque contundente ironía que le caracteriza.

A través de su cuenta de Twitter, el propio Pérez-Reverte dejaba estas palabras envenenadas para el político podemita.

Gracias, querido amigo; pero no pasa nada. Sólo es que le gustaría azotarme hasta hacerme sangrar. Cada cual tiene sus cositas oscuras. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 5, 2020

