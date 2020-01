Así responde en directo Herrera a un ataque de Máximo Pradera

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha valorado la decisión de Sánchez de contar con cuatro vicepresidentes en su nuevo Gobierno. El líder socialista contará con Carmen Calvo (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria), Pablo Iglesias (Derechos Sociales y Agenda 2030), Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico). Nunca un Ejecutivo había contado con cuatro vicepresidencias. El comunicador ha tirado de ironía y ha dicho: "Ya no van a caber en un taxi los vicepresidentes. Y eso que habían venido a luchar contra la casta"

Unas palabras que no han gustado nada al periodista Máximo Pradera, un habitual de la izquierda mediática. "Las intoxicaciones de Herrera llegan hasta el límite de decir que 'hay tantos vicepresidentes que ya no caben en un taxi'. El taxi puede llevar hasta cuatro pasajeros más el chofer. Pero el ex de Mariló tenía que hacer su chistecito rancio de señorito sevillano", ha escrito en un tuit.

Herrera no ha pasado la oportunidad de responder en directo al periodista: "Vamos a ver, Maximito. Tú has sido tonto desde que naciste. Y además has ido creciendo en la tontería, porque eres alto y te cabe mucha. ¡Qué tendrá que ver Sevilla! ¡Qué tendrá que ver Mariló! Es verdad, tienes razón. Caben en un taxi. Pero muy apretados. A la que quieren meter un asistente, ya no. Igual te contratan a ti, a ver si hay suerte", ha dicho.

