El sorprendente mensaje de Anabel Alonso a Vox, entre lo más leído de la semana

Vídeo

La actriz española, Anabel Alonso, es una de las mayores críticas del partido de Santiago Abascal en redes sociales y ha tenido sonados rifirrafes con algunos miembros de Vox, especialmente con el eurodiputado Hermann Tertsch.

No obstante, la decisión de la formación de Abascal de no acudir a la visita de la delegación iraní al Congreso por las irrespetuosas medidas protocolarias hizo que la actriz española lanzara el sorprendente mensaje. "¡¡¡Quien me lo iba a decir!!! Puede haber otras razones de fondo, pero con esta no puedo estar más de acuerdo", comentó Anabel Alonso.

Vídeo

El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, lanzó el pasado 2 de septiembre una profecía sobre el resultado de su partido en unas hipotéticas nuevas elecciones. El mensaje, muy optimista para los intereses del partido de Abascal, incluye un ataque a Javier Maroto, uno de los políticos populares más criticados desde Vox.

Vídeo

La respuesta de un ganadero al grupo de jóvenes animalistas que se hizo famoso por asegurar que "los gallos violan a les gallines" ha sido una de lo más comentado esta semana en las redes sociales, una respuesta que se ha sido incluso aplaudida por Vox.

El joven ganadero explicaba en un vídeo su labor con las gallinas y los beneficios que su trabajo tiene para la sociedad y también para el medio ambiente. "Hago este vídeo porque estoy un poco cabreadillo por el vídeo que han hecho estas dos chicas, que parece que los ganaderos somos explotadores animales. Os voy a enseñar mi explotación avícola y cómo cuidamos las gallinas aquí", comenzaba el ganadero en su intervención.

El 4 de septiembre toda España estaba pendiente de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. En aquel momento seguíamos sin conocer novedades. Pasaban las horas y la desesperación comienzaba a hacer mella en las esperanzas de encontrarla en perfecto estado. Pero este sentimiento de preocupación, parece que no era compartido por todo el mundo.

Dos periodistas de 'Cazamariposas' publicaron un vídeo en la red social de Instagram que ha levantado ampollas desde el día de su publicación y por el que están recibiendo muy duras críticas.

Audio

Este año en el que la Guardia Civil está de celebración al cumplir el 175 aniversario de su fundación. Un aniversario que Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', quiso aprovechar para resaltar cada uno de los valores de los que hacen gala los agentes del cuerpo. Y así lo demostró en su programa, en el mesa de mayo: "Y por cierto, felicidades a la Guardia Civil que hoy cumple 175 años. 175 años dedicados al ejercicio del honor, del sacrificio, de la valentía y de la voluntad de servicio. ¡Viva la Guardia Civil!”, ha terminado diciendo Herrera.

Y ya que cumple 175 años, nos hemos preguntado ¿por qué el uniforme de la Guardia Civil es verde? El sargento primero retirado de la Guardia Civil, Javier Correa Sureda, da la respuesta.