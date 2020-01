La seria amenaza de Vox a Facebook y el sorprendente error al cocinar pasta, entre lo más leído en COPE.es

Vídeo

La difusión de información falsa a través de las redes se ha convertido en un problema. Las conocidas como 'fake news' parecen bombardear a los usuarios a diario y desde plataformas de redes sociales como Facebook intentan ponerle remedio. Precisamente, un vídeo compartido por Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido marcado por la red social como “información falsa”, hecho que ha indignado a los seguidores del partido.

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y uno de los hombres que ha marcado la política española desde la Transición, es una de las personas más cualificadas para explicar el pasado reciente de nuestro país y predecir el futuro más próximo de España. Por eso, las palabras de Alfonso Guerra sobre la coalición de gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el apoyo externo de Gabriel Rufián y ERC, cobran más vigencia que nunca, ahora que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la presidencia de Pedro Sánchez con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís y Teruel Existe, y la indispensable abstención de ERC y Bildu.

Es un plato muy socorrido. Comida de estudiantes por excelencia y solución rápida para las comidas y cenas de tantos y tantos niños. La pasta es un plato universal que, cocinado en sus distintas modalidades, gusta a todos. Por ello, resulta sorprendente cómo, cuando vamos a Italia, volvemos sorprendidos con la diferencia con la pasta que se hace en España.

“Qué bien la hacen”, claman los compatriotas asombrados por la maestría que los transalpinos han alcanzado con uno de sus platos nacionales. Y es que son comunes algunos errores que todos cometemos al cocinar la pasta que, para el italiano medio, resultan incomprensibles.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 por el PSOE, Joaquín Leguina, colaborador habitual de 'Herrera en COPE', se ha mostrado rotundo este miércoles contra Pedro Sánchez. Según ha dicho, "está destruyendo el PSOE que se creó en el año 1974 en las afueras de París".

Por eso, Leguina ha dicho que "los que estábamos en eso tendríamos que movernos para reconstruir eso" y ha adelantado que eso es lo que "vamos a hacer unos cuantos".

Aunque no ha dicho cómo ni quiénes son las personas que apoyan la idea que ha desvelado este miércoles, de sus palabras se desprende la adhesión de críticos con la dirección actual del partido.

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, sin pelos en la lengua, no se queda callado cuando algo no le gusta. Y era de prever que no le gustaran las alusiones a su persona hechas por el próximo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Una sesión en la que el líder de Podemos pronunciaba unas palabras despectivas, aunque no maleducadas, contra el escritor Pérez-Reverte, durante su respuesta al líder del Partido Popular, Pablo Casado.

Durante su intervención, Pablo Iglesias recomendaba a Casado que leyera "más a Pérez Galdós y menos a Pérez-Reverte", despreciando así el trabajo del escritor cartagenero.