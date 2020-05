La reprimenda de Carlos Herrera a Iglesias, entre lo más leído de la semana

Vídeo

De qué se trataba ayer con la tinta del calamar, impedir que se debata en sereno las salidas a esta crisis. Porque luego llegó la señora Nadia Calviño dio una explicación, hombre desde luego solvente, puedes estar más de acuerdo o menos, pero por lo menos solvente y nadie le echa cuenta, se echa cuenta al cierre usted al salir. Claro, provocará todo lo que pueda, acariciando además la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle, que llegue el odio y el rencor. Pero el problema no es que exista un Pablo Iglesias con sus 12 enanitos mentales como este Echenique que opina que el cierre de Nissan nos da soberanía industrial, o la Montero está de sola y borracha quiero llegar a casa… todos estos que rodean a este tipo. El gran problema es que está en el Gobierno de un presidente que en su peor momento, el peor momento de España en décadas, no es capaz ni de echarle de llamarle al orden y ponerle en su sitio ni nada parecido no, no; empieza a comprar su peligrosa agenda que es una agenda anclada en abril de 1931 y en eso estamos.

La sombra de Alfredo Pérez Rubalcaba sigue siendo muy alargada en la calle Ferraz y continúa persiguiendo a Pedro Sánchez. Y es que las palabras del que fuera Secretario General del PSOE, tristemente ya desaparecido el pasado año, han cobrado más sentido que nunca en estas últimas horas, tras el reciente acuerdo firmado por los socialistas con los independentistas y herederos de ETA, Bildu, para la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012.

Rubalcaba, uno de los grandes socialistas de la vieja guardia, que destacó siempre por su enorme sensatez y sentido de estado, realizó unas declaraciones durante una entrevista concedida al programa ‘Espejo Público’, conducido por la periodista Susanna Griso, en 2016, que muchos internautas no han dudado en rescatar y en las que éste ya advertía de las verdaderas intenciones de Sánchez con el independentismo.

Unas declaraciones tan premonitorias que, de haber estado vivo, pasarían como si las hubiese realizado Pérez Rubalcaba durante este fin de semana recientemente pasado. Sin embargo, el que fuera vicepresidente del Gobierno con Zapatero, las hizo hace ya cuatro años, poniéndonos en alerta sobre quien era realmente Sánchez y qué pretendía. A la vista está que casi nadie lo creyó entonces.

La línea editorial de cada medio, la calidad de las noticias, la simpatía de los presentadores, incluso el programa que antecede al informativo, etc. Muchos son los factores que influyen en una persona a la hora de que decida el informativo diario y la cadena en la que lo prefiere ver para estar al día de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo.

De hecho, hay personas que al mediodía ven un informativo en una cadena y por la noche lo ven en otra. Frente a estos, están los que siguen una cadena como fieles adeptos y no cambien apenas de canal nunca.

Uno de los que ha sorprendido últimamente con una relevación sobre sus preferencias para estar informados es el padre de la tristemente desaparecida Marta del Castillo, Antonio.

A todo esto, si el río no andaba lo suficientemente revuelto, el tenista Feliciano Lópezha querido dar un revés a las redes y ha lanzado un mensaje con una pregunta cargada de intencionalidad.

Mucho se está hablando y comentando desde hace días sobre el dispositivo de seguridad que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha montado para proteger y vigilar el chalé que el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y su pareja, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, tienen en Galapagar, tras las caceroladas que se produjeron hace unos días en las inmediaciones del mismo para pedir la dimisión del Gobierno de Sánchez e Iglesias por su nefasta gestión de la crisis del coronavirus.

Uno de los últimos en lanzarle, más que un ‘dardo’, un auténtico misil a Iglesias ha sido el popular cantante del conocido grupo sevillano ‘Mojinos Escocíos’, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como ‘El Sevilla’, colaborador del programa ‘Aruseros’ de La Sexta, presentado por Alfonso Arús.