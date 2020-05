La pregunta de Feliciano López sobre el FRAP: "Soy un pijo tenista tonto subvencionado analfabeto"

Ha sido el lío de la jornada. La tensión en el Congreso está por las nubes y un Pablo Iglesias que acusaba a Teodoro García Egea de promover un golpe de estado tras recordar una anécdota del Duque de Ahumada con el presidente Narváez, estalló con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. La política 'popular' acusó al padre del líder de los 'morados' y vicepresidente segundo del Gobierno de España de ser un terrorista. Iglesias, indignado, le acusó de haber cometido un delito y aseguró que recomendaría a su padre tomar acciones legales.

Irene Montero y Podemos defienden al padre de Pablo Iglesias

Twitter, como no puede ser de otra forma, ha estado ardiendo a lo largo de la jornada. El padre de Pablo Iglesias se ha convertido en tendencia tras ser defendido en un tuit por Podemos e incluso por Irene Montero, pareja de Iglesias y nuera de Javier Iglesias.

"La libertad de Cayetana para decir sus miserias existe gracias a los que como Javier Iglesias se jugaron el tipo por la democracia cuando hacerlo costaba torturas, cárcel o la vida. Para España son héroes y heroínas pero la marquesa debe ser más de Billy el Niño", comentaba la ministra de Igualdad Montero. El partido defendía a su líder también:

Francisco Javier Iglesias fue detenido en 1973 y encarcelado en Carabanchel por repartir propaganda del 1º de Mayo. Se jugó el tipo por las libertades que hoy disfrutamos.



"Francisco Javier Iglesias fue detenido en 1973 y encarcelado en Carabanchel por repartir propaganda del 1º de Mayo. Se jugó el tipo por las libertades que hoy disfrutamos. Para la dictadura era un criminal, y para la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, en 2020, también", acusaba el partido desde su cuenta oficial.

Feliciano López se une a la polémica y lanza una pregunta

A todo esto, si el río no andaba lo suficientemente revuelto, el tenista Feliciano Lópezha querido dar un revés a las redes y ha lanzado un mensaje con una pregunta cargada de intencionalidad.

"Disculpen mi absoluta ignorancia, ¿el FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75? No había nacido todavía y si a eso le sumamos que soy un pijo-tenista-tonto-subvencionado-analfabeto estoy seguro que entenderán mi pregunta. Gracias", comentaba con cierta ironía el tenista español.

¿Qué es el FRAP y qué relación tiene con el padre de Pablo Iglesias

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, más conocido por sus siglas FRAP, era un grupo terrorista que estaba vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista). Este grupo actuó durante 5 años, desde el 1973 al 1978, y cometieron varios asesinatos que causaron varios heridos. Tres de los miembros del FRAP fueron los últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975.

El FRAP fue una organización antifascista de la rama más radical del Partido Comunista de España porque no estaba de acuerdo con la reconciliación nacional que era abogada por el histórico líder comunista en la dictadura, Santiago Carrillo.

Este grupo utilizó la violencia en el final de la dictadura de Franco con el objetivo de implantar en España un régimen republicano. El FRAP asesinó en sus atentados terroristas a dos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, además realizar acciones violentas y fue en 1978 cuando se disolvió.

Francisco Javier Iglesias Pérez, padre del actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, fue inspector de trabajo y profesor universitario. A nivel político, fue militante del Partido Comunista de España, una de las escisiones surgidas en el Partido Comunista de España después de que Santiago Carrillo impulsara la doctrina del 'eurocomunismo' en los primeros años 70.

Pero no existe ni existió ninguna acusación legal contra el padre de Pablo Iglesias. En alguna ocasión han circulado por las redes sociales imputaciones a Francisco Javier, padre del ministro, por estar relacionado con el asesinato del policía José Antonio Fernández Gutiérrez, el 1 de mayo de 1973. Sin embargo, en ese momento estaba en la cárcel por reparto de propaganda ilegal.

Cuando Pablo Iglesias hablaba de su padre como miembro del FRAP

Aun así, no ha faltado quien ha encontrado en las redes un tuit antiguo de Pablo Iglesias de 2013 en el que habla de "mi padre frapero":

"Basta. Vuelvo a Harvey. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets pezqueñines", escribía Iglesias. Además de un artículo de opinión en el diario Público en el que Iglesias recordaba la figura de Santiago Carrillo y no tenía miedo en afirmar lo siguiente:

"La entrevista me sirvió para reafirmarme en que no estaba de acuerdo con él en muchas cosas, pero también me hizo admirarle. Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo. Frente a Santiago descubrí que estaba ante al secretario general que condenó irremediablemente a la mediocridad a todos los secretarios generales que llegaron después. Nadie estuvo a su nivel", reflexionaba el hoy vicepresidente del Gobierno de España.