El repaso de Carlos Herrera a los Pujol, entre lo más leído de este lunes

El presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado esta mañana de lunes recordando los diversos casos de corrupción que salpican a los Pujol, exlíderes del soberanismo catalán durante su apogeo a principios de la democracia española.

Este clan, que así lo han tachado los propios jueces, ha sido objeto de investigaciones judiciales durante los últimos años por haber sido el cetro hegemónico de la corrupción en Cataluña.

El rey emérito Juan Carlos I decide trasladarse a vivir fuera de España. Así se lo ha comunicado ya al Rey Felipe VI, tras una “meditada decisión” y ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada.

Según explica Don Juan Carlos en la carta remitida este lunes a su hijo, abandona el territorio nacional "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad", al tiempo que asegura que “mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen".

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Escuchando las proclamas del impuesto sobre las grandes fortunas, remedo del impuesto sobre el patrimonio en un Estado que da la impresión de que se lance en contra del capital y de la iniciativa privada, uno piensa que España es país de ricachones, de personajes adinerados que evaden impuestos y acumulan para sí enormes caudales pecuniarios… ¡Ca, cualquier parecido con esa perorata suena a quimérico!

Juan Echanove ajusta cuentas. El carismático actor, uno de los más queridos de nuestro país, ha concedido este lunes una entrevista al diario "El Mundo" donde ha recordado lo mal que lo pasó cuando le echaron de la serie "Cuéntame". "'Último día en Cuéntame como pasó. Gracias a todos los seguidores de la serie, y gracias en especial a todos los que me seguís más de cerca. No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo", anunció el intérprete en 2017 tras dar vida durante 12 años de de su carrera a Miguel, el hermano de Imanol Arias en la ficción.

"La Institución es fundamental, es la bóveda de nuestro sistema democrático". Sobre esta premisa, Ángel Expósito ha analizado este lunes la noticia del día: el anuncio de Don Juan Carlos de abandonar España. El director de 'La Linterna' aseguraba en directo que el Rey emérito "tenía que hacerlo por pura supervivencia institucional".

Además, a Expósito no le ha 'pillado por sorpresa' el anuncio: "Lo esperaba. Hace como diez días, deseé que este paso lo diera él. Y no tuviera que darlo el hijo. Que fuera el Rey Juan Carlos el que dijera 'me aparto'"