Ángel Expósito: “Un día triste, histórico e importante para la historia de España, pero tenía que ser así”

La Institución es fundamental, es la bóveda de nuestro sistema democrático. Sobre esta premisa ha analizado Ángel Expósito la noticia del día. El director de 'La Linterna' aseguraba que: "tenía que hacerlo por pura supervivencia institucional".

Además, a Expósito no le ha 'pillado por sorpresa': "Lo esperaba. Hace como diez días, deseé que este paso lo diera él. Y no tuviera que darlo el hijo. Que fuera el Rey Juan Carlos el que dijera me aparto"

Sobre el respaldo del Gobierno a esta decisión espera que la parte del Gobierno por parte de Sánchez apoye a la Institución, mientras que el director de 'La Linterna' no lo tiene tan claro por la parte de Podemos.

Respecto a las posibles responsabilidades del Rey emérito, Ángel Expósito ha querido recordar lo que le dijo Felipe VI sobre Iñaki Urdangarín: "Yo en cierta ocasión con el Rey Felipe y la Reina Letizia.. yo le pregunté con el cuñado qué hacemos. Y él respondió: “que cada palo aguante su vela”.

Así que, tal y como ha indicado el director de 'La Linterna' de COPE, es aplicable a esto.

Elsa González es periodista, fue compañera en COPE y valoraba también la decisión del Rey Juan Carlos

Elsa González, en los micrófonos de 'La Linterna' ha indicado que lo estaba esperando. "Era una de las posibilidades", aseguraba.

Botsuana es la foto fija y llevábamos ya un tiempo en momentos irregulares.

El día de Botsuana, que tuve que confirmarlo porque nos parecía irreal… y el 6 de enero, en la Pascua Militar cuando aquel discurso tuvo que interrumpirlo en numerosas ocasiones porque no atinaba a leerlo. Habíamos vivido momentos complicados. Creíamos que el Rey no llegaba a tiempo a aquel acto. Ahí fue el primer momento en el que pensamos: “Puede retirarse el Rey”

Sobre “lo siento mucho, no volverá a ocurrir”, el director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, ha asegurado que este fue el principio del fin. Lo que ocurre, es que esto ha acabado en un desprestigio personal que no corresponde con su labor histórica.

Para la Reina Sofía, según decía Elsa González... ha sido muy duro: “Ha tenido que soportar una imagen externa complicada y nada que pudiera salvarla personalmente, porque desde luego su actitud ha sido excelente en todo momento”.

Ángel Expósito aseguraba que no ha conocido a una persona en la historia reciente de España a nadie con una personalidad, fuerza, educación y clase como Sofía.