El inesperado ataque de Juan Echanove a Imanol Arias y Ana Duato: "Me han decepcionado"

Juan Echanove ajusta cuentas. El carismático actor, uno de los más queridos de nuestro país, ha concedido este lunes unaentrevista al diario "El Mundo" donde ha recordado lo mal que lo pasó cuando le echaron de la serie "Cuéntame". "'Último día en Cuéntame como pasó. Gracias a todos los seguidores de la serie, y gracias en especial a todos los que me seguís más de cerca. No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo", anunció el intérprete en 2017 tras dar vida durante 12 años de de su carrera a Miguel, el hermano de Imanol Arias en la ficción.

Según contaba "El Español" por entonces, los camerinos y los pasillos de la nave en la que se encuentra el plató de la ficción se convirtieron en una guerra de acusaciones. "Todavía resuenan los gritos que allí se dieron", contaba el medio por entonces. Echanove contó en una entrevista de radio que si le hubieran dicho a principio de temporada que su personaje iba a morir se lo hubiera tomado mejor. “No me han dicho ni adiós. Ya gracias ni te cuento”, añadía.

Tres años después, Juan Echanove sigue teniendo esa espinita clavada. Y en la entrevista de "El Mundo", el actor ha criticado la actitud pasiva que tomaron Imanol Arias y Ana Duato ante el final de su personaje y su irremediable salida de la serie. Echanove critica que le echaran "en diferido" y que fue una de las mayores decepciones de su vida. Sobre sus dos compañeros, Echanove no se mete en los asuntos fiscales de Imanol y Ana, pero sí reconoce que le han decepcionado "personalmente". "Ninguno de ellos dijo: 'a éste no le toques'", señala el actor en la entrevista. Y ese es el motivo que ha provocado que el intérprete guarde cierto resentimiento hacia ambos actores.

IMANOL ARIAS Y ANA DUATO, A JUICIO

Las palabras de Echanove se publican después de que la Audiencia Nacional llevará a juicio a Imanol Arias y Ana Duato (51) por un supuesto fraude millonario a Hacienda cometido a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria para evadir del pago de impuestos por ingresos obtenidos con su trabajo en la serie "Cuéntame cómo pasó". El Ministerio Público reclama por estos hechos 32 años de cárcel a Ana Duato y 27 años a Imanol Arias por 7 y 6 delitos fiscales, respectivamente.

Entre los 31 acusados que irán a juicio figura también el marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeu (60), productor de la serie y para quien la Fiscalía pide 18 años de cárcel. Según la Fiscalía, la cuota defraudada por Imanol Arias en concepto de IRPF en los ejercicios de 2009 a 2015 fue de 2,7 millones, de los que hasta el momento ha devuelto 2,3 millones. En lo que respecta a Ana Duato, las cantidades defraudadas entre 2010 y 2017 alcanzaron 1,9 millones, de los que ha devuelto a Hacienda 838.000 euros.