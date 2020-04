La receta de Herrera para Irene Montero, entre lo más visto de la semana

Vídeo

La ministra de Igualdad Irene Montero reapareció este domingo durante una entrevista en una radio argentina para defender la labor del Gobierno español en la crisis del coronavirus. Montero, que ha dado positivo en dos ocasiones en el test de coronavirus, permanece aislada a la espera de que las pruebas den negativo y pueda abandonar el aislamiento. En dicha entrevista, la ministra de Igualdad defendió dar una respuesta “feminista y antifascista frente al sálvese quien pueda que propone Vox”. “Se puede criticar al Gobierno pero hay que aparcar la polémica y dejar el debate para después”, ha dicho.

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha rebatido las palabras de Montero. "Una de las ministras del 8-M infeccioso reapareció ayer para pedir una salida antifascista a la crisis del coronavirus. No se lo pierdan. ¡Una salida antisfascista a la crisis del coronavirus!", ha comenzado diciendo el comunicador. Después, le ha dado un consejo rápido y certero: "De verdad Irene, resetéate. Ponte al día".

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en el punto de mira por su gestión de la crisis del coronavirus. España es el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes. Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que ya son 17.489 las víctimas por esta enfermedad desde que se originó el brote, 517 más que el día anterior. Sin embargo, algunas CC.AA. como Castilla - La Mancha, Madrid o Extremadura están señalando que el número de fallecidos por coronavirus podría ser mayor que las que muestran las cifras oficiales.

Además, los sanitarios se siguen quejando de la falta de material para protegerse y ya hay 25.000 de ellos contagiados, también récord mundial. Este lunes, el Gobierno permite el regreso al trabajo de los sectores no esenciales y lo ha hecho con la oposición de los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno, algunos presidentes autonómicos como Torra y de expertos epidemiológicos.

Con esto de las mascarillas me sucede lo mismo que les pasaba a algunos dialécticos en la Edad Media con la rana. Hoy, lunes de Pascua ya no existía tal discusión, pero en los días previos a la Cuaresma, y en la Cuaresma, se encontraban los partidarios de que se podían comer ranas, porque eran pescado, y los partidarios de colocarla al lado de las carnes. Como nos sucede con las mascarillas había argumentos a favor y en contra.

Don Fernando Simón, el 26 de febrero de este año de desgracia, hace menos de dos meses, declaró a la agencia EFE que, abro comillas “No tiene ningún sentido el uso de mascarillas en la población”, cierre de comillas. O sea que la rana era carne y no se debía consumir. Unos pocos días después, el ministro de Sanidad declaraba que “las mascarillas creaban una falsa sensación de seguridad”. Bueno, pues, hoy, tenemos a la Policía Nacional repartiendo mascarillas, y a las empresas repartiendo mascarillas, porque lo que no tenía ningún sentido resulta que ahora es obligatorio, vamos, que la rana resulta que ahora es pescado.

Carlos Herrera ha lanzado un mensaje directo a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, tras sus declaraciones en la jornada del martes sobre el número de fallecidos y sus posterior análisis. Para el comunicador, sigue chocando el “esfuerzo” del Gobierno por desviar el foco de la verdadera dimensión de la pandemia del coronavirus. Herrera ha destacado una de las declaraciones en las que Simón hablaba sobre el porcentaje de fallecidos en relación a otros países europeos de nuestro entorno. Unas comparaciones que el comunicador no ha llegado a comprender: “¿Cómo se puede decir eso?”.