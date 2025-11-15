COPE
"Los boomers nos dicen a los jóvenes que la vivienda hay que ganársela. ¡Qué metido lo llevan! Algo que no cuestionan con la sanidad o la educación"

La historia de España a través de los boomers, contada por una millenial. Analía Plaza es periodista y presenta en Fin de Semana su ensayo 'La vida cañón'

