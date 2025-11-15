Carmen, sobre Encarnita Polo: "Era maravillosa. La alegría de vivir. Me he quedado helada"

¡Que es sábado! Y Carmen Lomana ha vuelto a su espacio de Fin de Semana, vía telefónica desde su querida Valencia, para responder como cada semana a los oyentes que le dejan sus dudas en el contestador de Fin de Semana: en el 666 55 40 00.

Por ejemplo... ¿qué diseño de corbata es adecuado lucir en una boda? ¿Estampadas o lisas? "Me parece que a una boda has de llevar una corbata bonita, pero que no sea de flores ni de animales... a no ser que sea como las que llevan en las monterías de las cazas, que llevan animales pequeñitos". Por dónde no pasa la socialité es por las corbatas que parecen un cómic.

Hablando de bodas, una oyente quería conocer la opinión de Lomana acerca de qué medias llevar con un vestido azul marino... y Carmen lo tiene claro: siempre mejor las que imitan el color de la piel.

Durante la Hora Lomana, la leonesa se ha animado a contar un chiste, a compartir qué suele llevar dentro de la maleta cuando viaja, ha explicado por qué es de mala educación cruzar las piernas cuando uno está en una iglesia... o si conoce el Zamora más modernista.

Al inicio de la sección, Cristina ha recordado el fallecimiento de la cantante Encarnita Polo, conocida por su tema 'Paco, Paco, Paco' y cuya muerte en una residencia de mayores de Ávila está investigando la Policía. Carmen ha conocido la noticia por Cristina: "¡Qué horror! Era una persona maravillosa. Era muy amiga de un grupo que de vez en cuando nos reuníamos... y ella era la alegría de vivir. Era fantástica. Qué pena que haya terminado así. Me he quedado helada".