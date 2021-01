El recado de José Sacristán a Jesús Cintora sobre el papel de Bildu en el Gobierno, lo más leído en COPE

1. José Sacristán deja 'las cosas claras' a Jesús Cintora sobre el acuerdo del PSOE con Bildu

En clave política, el presentador le preguntó por el clima que se vive hoy en día en el Congreso de los Diputados, señalando que no entiende cómo se pueden vivir algunas de las imágenes que marcan el ritmo político de nuestro país: "Estos mensajes un tanto extremos son para intentar satisfacer lo más indeseable, lo más innoble de un sector del electorado. Me consta que no se vuelven locos algunos políticos o responsables o irresponsables a la hora de alentar ciertos comportamientos sino porque saben que eso es lo que quieren escuchar algún que otro energúmeno que les siguen. Es lamentable en mi opinión".

Por último se refirió al apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas del Gobierno, señalando que es un tema complicado que está entre la política y la moral: "Entiendo este reparo moral que algunos le ponen al contar con una gente que celebraba el tiro en la nuca. Es un territorio delicado de transitar y entiendo que la señora Lastra piense que es una nueva generación la que se tiene que hacer cargo, pero creo que sin dejar de tener en cuenta el inmenso dolor del daño que causó ETA. Qué trabajo costaría que la gente de Bildu hiciera un gesto de lo siento".

2. La drástica decisión de David Cantero para 'desaparecer' de la vida pública tras su opinión sobre la pandemia

David Cantero, presentador de los Informativos de Telecinco, decidió tomar una drástica decisión para huir de las críticas y los insultos que estos días han llenado sus redes sociales. El periodista se ha visto obligado a pasar de pública a privada su cuenta de Instagram tras los ataques que había recibido en su cuenta oficial por su postura crítica contra los ciudadanos que no cumplen con las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

3. El comentario de Felipe VI a Vicente Vallés sobre su trabajo en Antena 3 que le saca los colores: “Perdóname”

El Rey Felipe VI sorprendió con un comentario al periodista de Antena 3, Vicente Vallés, al que le ha sacado los colores tras pedirle que le “perdone”. Ocurrió durante la entrega de los premios periodísticos Francisco Cerecedo en los que se reconoció la labor del presentador de los informativos nocturnos de la cadena de Atresmedia, donde además dedicó unas palabras al periodista en medio de toda la polémica con los líderes de Podemos.

Y es que durante los últimos meses de la pandemia Vallés se convirtió en todo un referente de información y profesionalidad en sus análisis certeros durante los informativos de Antena 3. En alguno de ellos dejó un recado a la organización que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias, a la que no gustó nada las 'salidas' del presentador. En boca del diario afín al partido morado, La Última Hora, así como el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, cargaron contra Vallés a través de las redes sociales.