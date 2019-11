La previsión de Herrera para una “coalición de gobierno de chavistas”, entre lo más visto en COPE

Vídeo

Carlos Herrera arrancaba este miércoles su monólogo en 'Herrera en COPE' analizando el preacuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "La coalición que tiene que formarse para que salga un gobierno después de este acuerdo es una coalición en la que tiene que haber, es un gobierno perfectamente indeseable, de retroceso, que tiene que haber presos golpistas, peronistas, cómplices del terrorismo, chavistas, carlistones vascos, todos los cantonales que haya por ahí sueltos, todo reaccionario que se quiera apuntar de todo pelaje, lo que también lleva a preguntar: oiga, dentro del Partido Socialista, todos esos que pían y largan sin parar sobre Pedro Sánchez y dicen, bueno, parecen sus más fieros enemigos, ¿van a dar un paso al frente y van a decir algo después esto? ¿Alguien en el Partido Socialista va a pedirle explicaciones a Pedro Sánchez?".

Entre las personas que no han digerido el éxito del partido de Abascal se encuentra la periodista y activista de extrema izquierda, Cristina Fallarás, que publicaba este mensaje de mal gusto en plena noche electoral:"Así os cierren las puertas de colegios, de ambulatorios, de tratamientos públicos en hospitales. Así os comáis vuestra basura, y la seguridad pública no os atienda (esto lo dudo). Así no conozcáis la paz".

Un mensaje que no ha quedado sin respuesta por parte de uno de los miembros de Vox más activos en redes sociales, Alonso de Mendoza.

Santiago Abascal ha dejado claro en 'Herrera en COPE' que su partido “no va a dar sorpresas" y que votarán en contra de cualquier gobierno integrado por el PSOE: “No vamos a dar sorpresas. Dijimos que votaríamos en contra de cualquier gobierno integrado por el PSOE. Además Pedro Sánchez ha levantado un cordón sanitario contra Vox”, ha asegurado Abascal, en referencia a la decisión del presidente en funciones de no invitar al líder de Vox a la ronda de contactos que mantendrá con otras formaciones políticas.

El escritor Arturo Pérez-Reverte, sin pelos en la lengua, ha lanzado este curioso mensaje sobre España el mismo día en el que se conocía el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, simbolizado en el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la legislatura que acaba de comenzar.

Tras la dimisión de Albert Rivera, Carlos Herrera mandaba su particuar despedida al presidente de Ciudadanos: "Se ha convertido en el protagonista del día postelectoral al dimitir, no solo, de su cargo como presidente de Ciudadanos sino por anunciar que renuncia al escaño y que abandona la vida política para retomar su profesión".