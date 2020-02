El portazo de Feijóo a C's en COPE y la cancelación del MWC entre lo más comentado de este miércoles

Audio

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a las próximas elecciones en esta CC.AA. Alberto Núñez Feijóo ha cerrado este miércoles la puerta a cualquier opción de confluencia con Ciudadanos para presentarse juntos en los próximos comicios. En una entrevista con Carlos Herrera en COPE, el líder del PP gallego ha esgrimido de manera muy vehemente los motivos por los que considera que no debe "enterrarse" las siglas de su partido. "Yo no me veo enterrando las siglas del PP de Galicia. El PP tiene 41 escaños y Ciudadanos tiene 0. Si la suma de 41 + 0 da que tiene que desaparecer el PP, creo honradamente que esa propuesta no es honesta", ha dicho.

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito valora la previsión de crecimiento y los datos que expusieron ayer tras el Consejo de Ministros, como cada martes, en La Moncloa. Expósito califica de 'catástrofe' los datos del paro. Como si tal cosa nos hemos tragado la comparecencia, de la vicepresidenta Nadia Calviño y de la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ministra de Igualdad, la señora Irene Montero. Nos lo hemos tragado cuando entre medias, entre las cifras imposibles y las previsiones, nos han colado un dato catastrófico.

Inés Arrimadas en un acto de Ciudadanos

Las negociaciones siguen, pero también el pulso de Ciudadanos que se niega a dar su brazo a torcer y advierte: no habrá coaliciones en Cataluña y el País Vasco, si no la hay también en Galicia. O todo, o nada, dicen.

Ana María gira la cabeza hacia la derecha, y vuelve a mirar al frente. Toma aire y lo expulsa despacio. Después hace lo propio virando su mirada al lado izquierdo, siguiendo las indicaciones de la terapeuta. No son ejercicios para ella, pero acompaña a su marido en esta actividad que ayuda a los mayores a mantenerse en movimiento.

Alberto Estevez / EFE

El Comité de la GSMA, la asociación organizadora del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, se reunía el miércoles para analizar la situación del evento, tras la más de una veintena de cancelaciones que se han sucedido desde el pasado jueves. Esta tarde conocíamos que finalmente la organización ha decidido suspender el Congreso ante la baja masiva de empresas muy importantes en el sector, según ha confirmado la empresa organizadora del evento. En los últimos días y debido al brote de coronavirus, han cancelado su participación en el MWC compañías como Nokia, Ericsson, Amazon, Sony, Intel, Vivo, LG, Umidigi, Nvidia, Gigaset y Facebook mientras que el fabricante tecnológico chino Xiaomi reafirmaba su presencia. Finalmente, no se celebrará.

Hoy había flores en el Congreso. Flores de invierno para el esperado estreno de las sesiones de Control a un Gobierno al que le gustan más los visillos, que los pétalos. A un Gobierno amigo de la propaganda, pero poco amigo de contar lo que de verdad hace. Una empresa de coches de alquiler había mandado a sus señorías flores pidiendo que cambiaran la crispación por amor, pero no estaba el patio para aquello de no la toques más que así es la rosa. Había ganas de tocar y y estrujar la rosa después de las casi infinitas versiones de Ábalos sobre su reunión con Delcy, después de que horas antes Guaidó hubiera aterrizado en Caracas y hubiera sido zarandeado y atacado por los matones de Maduro.