Feijóo entierra en COPE la confluencia con Cs en Galicia: "No es una propuesta honesta"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a las próximas elecciones en esta CC.AA. Alberto Núñez Feijóo ha cerrado este miércoles la puerta a cualquier opción de confluencia con Ciudadanos para presentarse juntos en los próximos comicios. En una entrevista con Carlos Herrera en COPE, el líder del PP gallego ha esgrimido de manera muy vehemente los motivos por los que considera que no debe "enterrarse" las siglas de su partido. "Yo no me veo enterrando las siglas del PP de Galicia. El PP tiene 41 escaños y Ciudadanos tiene 0. Si la suma de 41 + 0 da que tiene que desaparecer el PP, creo honradamente que esa propuesta no es honesta", ha dicho.

Feijóo ha agradecido a Arrimadas su apoyo para que sea el próximo presidente de la Xunta y está dispuesto a negociar la inclusión de representantes de Ciudadanos en las listas del PP, pero no presentar una marca conjunta. "Si lo que se busca realmente es levantar un partido que no está en su mejor momento, no es una buena idea hacerlo así. No tengo claro que el electorado pueda entender bien que el PP abandone sus siglas y no me encuentro con la legitimidad de asumir esa decisión", ha señalado.

El presidente gallego cree que para seguir combatiendo al nacionalismo en Galicia no hay que cambiar "las fórmulas que funcionan" sino reforzarlas y ha recordado que en algunos ayuntamientos gallegos Ciudadanos votó a favor del candidato socialista y no al del PP. "¿Cuál es el problema para que un partido que tenga mayoría absoluta pueda presentarse de nuevo a las elecciones y otro que no tiene representación pueda sumar representantes en el otro partido?", se ha preguntado. En esta línea, Feijóo ha incidido en que hay "muchos ciudadanos" que han votado a la formación naranja y que "están de acuerdo en que la fórmula contrastada es la que ha venido funcionando". "Sería una pena que los dirigentes no dejen que se consolide", ha zanjado.

Por último, Feijóo considera que la perspectiva política de cara a las elecciones del 5 de abril es muy similar a la de hace cuatro años y cree que es posible la mayoría absoluta. "Las cosas están como estaban hace cuatro años. Va a ser difícil sacar la mayoría absoluta, pero se puede conseguir", ha concluido.