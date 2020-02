Ciudadanos mantiene su órdago: sin Galicia, no habrá acuerdo con el PP

Las negociaciones siguen, pero también el pulso de Ciudadanos que se niega a dar su brazo a torcer y advierte: no habrá coaliciones en Cataluña y el País Vasco, si no la hay también en Galicia. O todo, o nada, dicen.

Fuentes del partido naranja no están satisfechos con la reunión que mantuvieron hace unas horas con los populares porque quieren “una respuesta clara”, y entienden que ésta no se ha producido, ya que sus hipotéticos socios le dieron largas con el argumento de “ya le preguntaremos a Feijoo”. Pero el presidente de la Xunta ha sido más que diáfano al afirmar en COPE que, en Galicia, la fuerza hegemónica del centro derecha es el PP, un PP que no va a diluir sus siglas en ninguna alianza con partidos que no tienen ningún escaño allí.

José María Espejo Saavedra, el negociador de Cs, llegó a recordar ayer a su homólogo popular, Teodoro García Egea, que la mayoría absoluta de Feijoo podría estar en peligro sin sus votos, pero fuentes del PP niegan a COPE la mayor. “Nuestras encuestas -aseguran- nos van bien”.

El problema, pues, no es de nombres, ahí todavía no han entrado, el escollo es el todo o nada que plantea Ciudadanos y la negativa de Génova a pasar por ese aro. Las conversaciones continuarán pero el tiempo apremia. Las coaliciones deben estar registradas en poco más de una semana. Si no, cada partido acudirá por separado a cada uno de esos comicios.