De Haro: "Tenemos a un Gobierno amigo de la propaganda, pero poco amigo de contar lo que de verdad hace"

Hoy había flores en el Congreso. Flores de invierno para el esperado estreno de las sesiones de Control a un Gobierno al que le gustan más los visillos, que los pétalos. A un Gobierno amigo de la propaganda, pero poco amigo de contar lo que de verdad hace. Una empresa de coches de alquiler había mandado a sus señorías flores pidiendo que cambiaran la crispación por amor, pero no estaba el patio para aquello de no la toques más que así es la rosa. Había ganas de tocar y y estrujar la rosa después de las casi infinitas versiones de Ábalos sobre su reunión con Delcy, después de que horas antes Guaidó hubiera aterrizado en Caracas y hubiera sido zarandeado y atacado por los matones de Maduro.

Guaidó había llegado a Venezuela horas antes y no hubo flores para recibirlo sino puñetazos y golpes. Paliza para un presidente encargado en el aeropuerto de Caracas, un presidente encargado al que esta mañana en sede parlamentaria Sánchez, despidiéndose otra vez- Sánchez flor de sus propias contradicciones- le rebajaba a líder de la oposición venezolana.

Sánchez ha apoyado a su ministro de Fomento, ministro de los marrones, al Ábalos curtido en todas las batallas sucias de la política, que llegaba al Congreso con ganas de dejar claro que él no se marchaba, que a él no le echaba nadie , que me dejen solo que yo a la oposición me la meriendo sin ayuda decía el lenguaje corporal de Ábalos incluso antes de hablar. Y Ábalos curtido en el cuerpo a cuerpo parece que ha querido dar una lección de supervivencia al PP, a Ciudadanos, a Vox, pero también a los ministros nuevos en esto, a los de Podemos.

A mi a Ábalos no me gana nadie, a mi a antifascista no me gana nadie, y Delcy no entró en suelo español porque no le controlaron el pasaporte, y yo no he mentido, solo he tenido algunos problemas de comunicación. Ha dicho el ministro de Fomento que se ha revuelto bien, a costa de enbarrar el campo, a costa de sembrar el aire de descalificaciones, a costa de marchitar todas las flores que había en kilómetros a la redonda. Y a costa de no dar una sola explicación de porqué se reunión con Delcy Rodriguez. Ábalos solo ha vuelto a repetir que resolvió un conflicto diplomático sin contarnos por qué Delcy Rodriguez aterrizó en España. Ábalos correoso ha aguantado bien los gritos que le pedían dimisión.

A la oposición se le ha notado que era la primera sesión de control, que tenía muchas ganas y eso le ha llevado a algunos excesos. Aunque el gran exceso, el exceso descomunal, ha sido el de Sánchez que sin torcer el ademán ha querido depositar una corona de flores en la tumba política que le quiere construir a Guaidó dejando huérfanos a los demócratas venezolanos.