¿Por qué dan gracias a Dios este año los comunicadores de COPE?

El 2019 ya llega a su fin y el 2020 se acerca a nuestras vidas. Los comunicadores de COPE han querido rememorar todo lo bueno que les ha sucediddo a lo largo del 2019 para agradecer a Dios las buenas vivencias y los grandes ratos que han pasado durante estos 12 meses.

Marta Ruiz da gracias "porque lo más importante para mi que es la familia y los amigos están bien de salud y su vida va más o menos de manera correcta". Para la presentadora de 'Mediodía COPE' eso ya es motivo de felicidad y de dar gracias. "Y también de tener un motivo para seguir adelante día a día. Doy gracias sobretodo por eso, por seguir viviendo y por tener una salud en condiciones".

Vídeo

Antonio Herraiz da gracias por "las sonrisas que me regalan cada día mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, doy gracias también por seguir viendo crecer a mis hijas y doy gracias por supuesto por hacer lo que quise desde muy pequeñito, que es hacer radio. Y hacer radio en esta casa, en la que estoy a punto de cumplir 20 años".

Vídeo

Pilar Cisneros da gracias a Dios "por mi familia, por no estar sola, por no sentirme sola y doy gracias también por mi trabajo, por este maravilloso trabajo que es la radio, que es un privilegio, que lo disfruto y que me permite además conectarme cada día con miles y miles de personas que son todos los oyentes y que de alguna forma, también son parte de mi familia".

Vídeo

Cristina López Schlichting, por su parte, alude desde el inicio al 2019: "Ha sido un año maravilloso en una empresa creciente, cada vez más potente, donde el trabajo que realizamos se siente subrayado y tiene unos frutos increíbles. Los frutos los tiene gracias a vosotros, por vosotros sentimos el máximo agradecimiento, por los que nos véis en los vídeos, los que nos seguís en TRECE, los que nos escucháis en COPE. Ha sido un año del cariño de los oyentes y ha sido un año de sorpresa por mi parte. Todas las veces que vengo a hacer 'Fin de Semana' descubro que la realidad está llena de cosas que yo no sospechaba y que el asombro infantil vuelve a nacerme en el corazón, y no hay nada mejor, porque esto es sentirse vivo, porque esto es caminar hacia delante y saber que la existencia merece la pena. Gracias a todos vosotros".