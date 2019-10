El K.O de Pérez-Reverte a Torra y el consejo de higiene de Carmen Lomana a Iglesias, lo más visto en COPE

1. Pérez-Reverte deja K.O. a Torra con estas sinceras palabras en Herrera en COPE

Vídeo

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido muy duro con el president de la Generalitat, Quim Torra, cuando le han preguntado por él durante su entrevista en 'Herrera en COPE'.

"¿Considera a Torra un personaje peligroso?", preguntaba Goyo González a Pérez-Reverte. "Considero que los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados", ha respondido el novelista. "Torra no ha tenido frontera", repreguntaba Goyo. "La frontera ha estado ahí, pero no la ha usado", decía Reverte. "Entiendo, por tanto, que Torra es una excepción en su atracción por los tipos peligrosos". "Es que los tontos ya no son interesantes", decía Reverte. "Y Torra es tonto", zanjaba contundente el escritor.

2. La brutal respuesta de una señora cuando le dicen que «los gallos violan a las gallinas»

Vídeo

La respuesta de una señora cuando un joven le grita que "los gallos violan a las gallinas" ha sorprendido a todos y se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, que han celebrado esta respuesta por parte de la señora. En el vídeo se observa cómo un vehículo va circulando por una pequeña carretera y de repente se topa con una señora que está sentada junto a un grupo de gallinas.

3. La advertencia definitiva de Vox y Abascal a Quim Torra que le puede poner 'contra las cuerdas'

Vídeo

Las informaciones acerca de la detención de nueve CDR la pasada semana siguen acumulándose en las portadas de todo el país. Las últimas noticia señalan que los detenidos que conformaron el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) se reunieron en secreto en septiembre de 2018 con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont para entregarle "documentación sensible" y establecer "comunicaciones seguras" entre éste y su sucesor Joaquim Torra.

4. Incendio junto al Puente Real de Badajoz

Vídeo

5. Carmen Lomana revela cómo ayudó a Pablo Iglesias con un problema de higiene y deja a todos boquiabiertos

Vídeo

Carmen Lomana se ha vuelto a hacer viral después de desvelar cómo ayudó a Pablo Iglesias a superar un problema de higiene que el líder de Podemos padecía. La colaboradora de COPE acudió a Telemadrid para participar en el programa Vuelta al cole, en el que los niños entrevistan a personajes conocidos. Allí, Lomana fue preguntada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y esta fue la respuesta que dio.