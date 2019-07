La pasajera obligada a bajar del avión en Málaga por su “insinuante” vestimenta, entre lo más leído en COPE.es

1. La viral respuesta de EasyJet a una 'indepe' que se quejaba en catalán de no poder ir al homenaje a Puigdemont

El 2 de julio estaba señalada en rojo en el calendario de todos los independentistas que tienen tiempo libre. Centenares de catalanes se han desplazado a la ciudad francesa de Estrasburgo para participar en una manifestación frente al Parlamento Europeo, que comienza la legislatura. Como era de esperar, Puigdemont y Toni Comín han dejado tirados a los presentes, y no se han atrevido a entrar en territorio francés por miedo a ser detenidos y extraditados a España. Una de las personas que tenía previsto desplazarse a Estrasburgo es Neus Espunyes, cuyo vuelo ha sido cancelado, según denunciaba en twitter.

2. El claro mensaje de Herrera a Buch por decir que el Ejército ayuda en Cataluña al ser “un país vecino”

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, dijo que la ayuda en el incendio de Tarragona recibida por parte de la Unidad Militar de Emergencias, con sede en Zaragoza, así como la del Ministerio de Agricultura, es una ayuda que Cataluña también ofrecería a un vecino: "Igual como haríamos exactamente nosotros, por supuesto". A estas declaraciones ha querido contestar Carlos Herrera en sus monólogos de las 7 y 8 de la mañana: “El incendio ha conseguido que no se pierda la oportunidad para decir una sola estupidez”, ha dicho.

3. La magistral lección de historia de Herrera que muchos independentistas no querrán escuchar

El reportaje "Llenguaferits" que se ha emitido este domingo en el programa "30 minuts" de TV3 denunciaba el serio peligro que corría la lengua catalana de desaparecer. En su monólogo, Carlos Herrera ha querido dar una lección de historia a todos aquellos que, "desde la poltrona oficial de TV3", denuncian la posible desaparición del catalán.: "Este documental presentaba un escenario apocalíptico para el catalán, como si fuera a desaparecer mañana. Si el catalán no desapareció, primero después de la Guerra y después de la posguerra cuando el catalán no se utilizaba administrativamente en Cataluña, no va a desaparecer ahora que es omnipresente", ha razonado Herrera.

4. Una pasajera es obligada a bajar del avión en Málaga por su “insinuante” vestimenta

Una mujer británica ha realizado una denuncia formal contra la aerolínea EasyJet tras haber sido obligada a bajar del avión por su vestimenta. Según la compañía, llevaba una blusa “demasiado escotada” y “con transparencias”. Su nombre es Harriet Osborne, tiene 31 años y el vuelo que nunca llegó a tomar iba desde Málaga hasta Londres. Le sugirieron que no podía llevar ese tipo de prendas de vestir. Una tripulante de cabina le aseveró que había niños en el avión y que no era un lugar apropiado para ir vestida así. De esta forma lo ha denunciado al diario británico 'The Sun'.

5. Muere el actor Arturo Fernández a los 90 años

El actor Arturo Fernández ha fallecido este jueves, según ha podido confirmar la familia del intérprete al programa 'Herrera en COPE'. El actor asturiano se encontraba ingresado en un hospital de Madrid desde hacía días por las complicaciones de un tumor en el estómago. Por este motivo, tuvo que interrumpir su actuación en la obra "Alta seducción" - -comedia que realizaba junto a Carmen del Valle- en el teatro Amaya de Madrid. El jueves pasado le ingresaron en la zona de paliativos del hospital y ya ayer estaba semi inconsciente.