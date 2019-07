El reportaje "Llenguaferits" que se ha emitido este domingo en el programa "30 minuts" de TV3 denunciaba el serio peligro que corría la lengua catalana de desaparecer. En la pieza informativa se criticaba, por ejemplo, que los niños hablen en castellano en el patio del colegio, Netflix no doble o traduzca sus series al catalán o que altavoces inteligentes no reconozcan a sus 'dueños' si no les hablan en castellano. Hasta un activista pidió a la audiencia 'hablar' con los electrodomésticos de casa en catalán.

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha querido dar una lección de historia a todos aquellos que, "desde la poltrona oficial de TV3", denuncian la posible desaparición del catalán. "Los que conocemos Cataluña y la historia del catalán, los que hemos visto la evolución del catalán y los que conocemos la realidad ahora mismo de la Cataluña real, nos sorprendemos mucho del descaro y el desahogo con el que algunos individuos, desde la poltrona oficial de TV3, aseguran que el catalán corre el peligro de desaparecer . ¿Por qué? Porque los niños juegan a la pelota en castellano en los patios del colegio. Este documental presentaba un escenario apocalíptico para el catalán, como si fuera a desaparecer mañana. Si el catalán no desapareció, primero después de la Guerra - que ahí sí que hubo hostilidad con el catalán - y después de la posguerra cuando el catalán no se utilizaba administrativamente en Cataluña, no va a desaparecer. Por aquel entonces, el catalán quedaba reducido al ámbito privado y en los pueblos y las casas de las familias se hablaba catalán, pero no se estudiaba el catalán. Hay una generación de catalanes que no saben escribir bien el catalán o lo habrán aprendido después. Pero se hablaba catalán. Incluso había obras de teatro en catalán, pero no era un idioma, efectivamente, recogido en los medios de comunicación, en la administración, en las comunicaciones, en las relaciones del individuo con su entorno... Y no pereció. ¿Va a perecer ahora que es omnipresente?", ha razonado Herrera.

El comunicador también recuerda una llamativa anécdota un día escuchando la radio. "Una vez en un programa de radio llamó una señora absolutamente histérica y alterada diciendo: “Oiga, es que he detectado que mi niño dice algunas palabras en castellano”. Y le dice el locutor: '¿Qué me está diciendo ahora? No está bien ¿Cómo es eso?'. 'Sí, y he ido a protestar al colegio y me han dicho es que no podemos evitar que en el patio se junte con niños que hablan castellano. No lo podemos evitar', dijo la madre. Y el locutor en vez de decirle : 'Señora, es usted una histérica', le decía: 'Claro. Usted está luchando por sus derechos, la comprendo'. Bueno, pues a este punto de histeria, de paranoia social se ha llegado en un programa de TV3. El problema está en que los niños jueguen a la pelota en castellano", ha concluido.

