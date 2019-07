La viral respuesta de EasyJet a una 'indepe' que se quejaba en catalán de no poder ir al homenaje a Puigdemont

La fecha de este 2 de julio estaba señalada en rojo en el calendario de todos los independentistas que tienen tiempo libre. Centenares de catalanes se han desplazado a la ciudad francesa de Estrasburgo para participar en una manifestación frente al Parlamento Europeo, que comienza hoy la legislatura.

Como era de esperar, Puigdemont y Toni Comín han dejado tirados a los presentes, y no se han atrevido a entrar en territorio francés por miedo a ser detenidos y extraditados a España.

Una de las personas que tenía previsto desplazarse a Estrasburgo es Neus Espunyes, cuyo vuelo ha sido cancelado, según denunciaba en twitter.

@easyjet cancel·la vol 10178. Diuen que no tenen prou tripulació, després que fa mal temps...no sé...no serà que veuen molta gent cap a Estrasburg... @ANCLHospitalet @PrimariesLH @BeatrizTalegon @epaluzie @MTudela

"EasyJet cancela el vuelo 10178", empieza diciendo Neus. "Dicen que no tienen suficiente tripulación, después que hace mal tiempo...No sé, no será que ven mucha gente yendo a Estrasburgo...", cierra Neus su mensaje añadiendo el tono conspiranoico frecuente en ciertos sectores del independentismo más afines a Puigdemont.

Desde la compañía aérea han intentado ayudar a Neus de manera amable, pero admitiendo que había una pequeña dificultad.

Buenos dias Neus, gracias por la mención ;-). ¿Hay algo con lo que pueda asistirla? Siento mucho no hablar el idioma en el que me ha escrito, pero si me indica su caso en español, la atenderé con el mayor de los gustos ��. Un abrazo, Tiziana✈