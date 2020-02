El pago del Congreso para investigar si hay políticos perseguidos en España, entre lo mejor de este martes

Audio

El Gobierno abría ayer la posibilidad de adoptar medidas complementarias e incentivos en el sector agrario, si son necesarias, tras el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El anuncio se produce tras semanas de movilizaciones y protestas del sector.

Rodrigo Jiménez

La Mesa del Congreso, con los votos a favor de PSOE y Podemos, ha aceptado pagar el coste del viaje que llevará a cabo una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en España. Lo habitual, así es, es que este tipo de viajes corran a cargo de las cámaras del país al que se visita. El problema, en esta ocasión, es el motivo de ese periplo, que, según ha podido saber COPE, no es otro que averiguar si España ha perseguido a determinados políticos por sus declaraciones.

Vídeo

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, critica que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hay dado una rueda de prensa “solo para gráficos”.

El presidente del ejecutivo, ha convocado una rueda de prensa solo para los gráficos y prohibido hacer preguntas. Pedro Sánchez ya no es que no quiera preguntas en sus comparecencias, es que ya directamente no deja entrar a los plumillas. No vaya a ser que cometan la soberana torpeza de hacer alguna pregunta.

EFE/Alberto Estévez

Los dos diputados de la CUP en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí y Albert Botran, firmaron este lunes un manifiesto en rechazo a la monarquía y anunciaron que solo acudirán a los plenos de la Cámara Baja para el debate de Presupuestos y en aquellos en los que se aborden temas relacionados con Cataluña.

Audio

La hermana Lola Pérez es Hija del Calvario y lleva desde 1982 como misionera en Zimbabwe. Colabora con Manos Unidas y ha hecho un llamamiento a la concienciación contra el hambre. Se pregunta “¿dónde vamos?” al comprobar que si hace años la cifra que manejaba la ONG apuntaba 800 millones de personas en el mundo pasando hambre, actualmente ese registro es de 821 millones de personas. Por eso, ha invitado a “mirar los frigoríficos” y lo que compramos.