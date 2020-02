Expósito: “Que ante Sánchez solo vayan medios gráficos es una vergüenza de un calibre casi de dictadura"

Vídeo

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, critica que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hay dado una rueda de prensa “solo para gráficos”.

El presidente del ejecutivo, ha convocado una rueda de prensa solo para los gráficos y prohibido hacer preguntas. Pedro Sánchez ya no es que no quiera preguntas en sus comparecencias, es que ya directamente no deja entrar a los plumillas. No vaya a ser que cometan la soberana torpeza de hacer alguna pregunta.

Visita a España y viaje oficial de Alejandro Fernández, presidente de Argentina. Han tenido reunión en Moncloa con Pedro Sánchez, comparecencia conjunta solo para los medios gráficos. Es decir, la postalita, la foto y la televisión. No hay rueda de prensa y por supuesto los plumillas, los redactores, no podemos acreditarnos, no vaya a ser que preguntemos al presidente del gobierno por la reunión de pasado mañana con Torra. Ese es el motivo, dejémonos de monsergas.

Luego se podrá enfadar mucho mi respetado y admirado Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado, no te digo Iván Redondo productions, cuyo principal cliente es Pedro Sánchez. Se podrán enfadar todo lo que quieran pero el hecho de que ante una visita de un presidente o primer ministro con Pedro Sánchez no vayan los periodistas escritos, para no hacer ninguna pregunta, es una vergüenza de un calibre, ya no de república bananera, ya quisiéramos, directamente de casi una dictadura. Se siente pero es así y todo para no pinchar y para no preguntar donde más le duele. Donde más le duele es en los socios, en la hipoteca y el por donde lo tiene cogido Rufián. Lo siento pero es así, señor presidente, equipo de comunicación de Moncloa.

A mí me enseñaron en la carrera que era tan importante preguntar como escribir, sino más. Sino nos dejan preguntar, de qué vamos a escribir y de qué vamos a hablar.