La opinión de Herrera sobre el padre de Pablo Iglesias, entre lo más leído de este jueves

Audio

Herrera ha aclarado que "no consta que el padre [de Iglesias] estuviese involucrado en acciones militares, sino en organizar huelgas y repartir propaganda". Dicho esto, el debate para el presentador de 'Herrera en COPE' es el siguiente: "¿El que milita en una organización considerada terrorista es un terrorista?". "Desde luego al padre de Iglesias no se le puede acusar de matar a un policía, porque no lo hizo", aunque sí que "militaba en una organización que reclamaba la lucha armada". "Yo soy partidario de que los padres hay que dejarlos en paz, sobre todo cuando los padres no están en política. Pablo Iglesias se pasa el día llamando terrorista a todo quisqui, diversos tipos de terrorismo, terrorismo laboral ,terrorismo ecológico, terrorismo medioambiental, terrorismo… y el primero que tiene que quitarse la cantinela del terrorismo es este individuo", ha añadido.

Pablo Iglesias está en el centro de las miradas en las últimas horas. Sus encontronazos con Cayetana Álvarez de Toledo e Iván Espinosa de los Monteros en sede parlamentaria han dado mucho de que hablar entre este miércoles y jueves. Los choques dialécticos con los miembros de la oposición han llegado incluso al canal de YouTube de Unidas Podemos. Este se ha hecho eco de uno de ellos de una forma bastante llamativa.

Ana Pastor es uno de los rostros más visibles de la Sexta. Desde su programa 'El Objetivo' y conformando tándem con su programa espejo de las mañanas 'Al Rojo Vivo', protagoniza algunas de la snoches de prime time más destacadas de la cadena. A nadie se le escapa la tendencia política que sigue Pastor y su canal, por lo que, precisamente, uno de los últimos mensajes de la presentadora han confundido y airado a muchos de sus seguidores más de izquierdas.

Si el río no andaba lo suficientemente revuelto, el tenista Feliciano Lópezha querido dar un revés a las redes y ha lanzado un mensaje con una pregunta cargada de intencionalidad.

Susanna Sáez

Janet Sanz, segunda teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Ecología y Urbanismo, pidió el pasado mes de abril públicamente evitar que la industria automovilística se reactive en España una vez se dé por concluida la crisis del coronavirus. La 'número 2' de Colau lanzó este deseo durante un seminario web organizado el pasado lunes por un medio digital. En él, Sanz pidió "una reconversión industrial de todo el sector automovilístico de nuestro país. Es ahora o nunca". Pide que el "excedente de producto sin vender" de las empresas del sector, paralizadas por ERTE, "no se vuelva a colocar en el mercado". "Hay que evitar que esto se vuelva a reactivar. Necesitamos un plan", subrayaba.