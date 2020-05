Herrera, sobre el padre de Iglesias: "¿El que milita en una organización terrorista es un terrorista?"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha comentado la sesión parlamentaria "particularmente bronca" vivida ayer en el Congreso de los Diputados. Además de la batería de preguntas de la oposición dirigidas al ministro Marlaska por la crisis en el seno de la Guardia Civil iniciada con su cese al coronel Diego Pérez de los Cobos, el comunicador de COPE ha puesto el ojo en el rifirrafe ocurrido entre el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la portavoz del Partido Popular en el hemiciclo, Cayetana Álvarez de Toledo.

La portavoz popular se dirigió al líder de Podemos en los siguientes términos: "Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político". Por su parte, Iglesias contestó acusando a Álvarez de Toledo de haber "cometido un delito aquí en esta tribuna" y añadió que "solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas".

"El padre de este sujeto", ha explicado Herrera, "militó en el FRAP y los que tenemos unos años nos acordamos lo que era el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, una escisión del Partido Comunista". El comunicador de COPE ha señalado que, cuando el PC, a través de Carillo, a quien el FRAP "odiaba", apostó por la reconstrucción nacional y no por la lucha armada, el FRAP se mantuvo "en el uso de la violencia, que está en el ADN de la extrema izquierda". Esta violencia se tradujo en el asesinato de cuatro policías.

Herrera ha aclarado que "no consta que el padre [de Iglesias] estuviese involucrado en acciones militares, sino en organizar huelgas y repartir propaganda". Dicho esto, el debate para el presentador de 'Herrera en COPE' es el siguiente: "¿El que milita en una organización considerada terrorista es un terrorista?". "Desde luego al padre de Iglesias no se le puede acusar de matar a un policía, porque no lo hizo", aunque sí que "militaba en una organización que reclamaba la lucha armada".

Para Herrera, "seguramente no era de recibo" que Álvarez de Toledo sacase ese tema durante su intervención. Pero, ha añadido el comunicador de COPE, "tampoco es de recibo considerar a Álvarez de Toledo una ociosa marquesa".

De Toledo llama "hijo de terrorista" a Iglesias, que avanza posible denuncia

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este miércoles que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "es el hijo de un terrorista", algo que el aludido ha considerado un "delito" por lo que pedirá a su padre que ejerza las "acciones oportunas".

El enfrentamiento entre ambos se ha producido durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno, en la que Álvarez de Toledo ha replicado a la denominación de "marquesa" que reiteradamente le ha dado Iglesias, afirmando: "Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece: la del crimen político".

La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reclamado a la portavoz del PP que retirara estas palabras del diario de sesiones, a lo que Álvarez de Toledo se ha limitado a responder que el padre de Iglesias "era militante del FRAP", el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y no las ha retirado.

Algo que ha pasado a hacer la propia presidenta, ante el rechazo de la portavoz de los populares, que ha cuestionado esta retirada, y tras lo que se han producido protestas desde las bancadas del PP.

Iglesias, por su parte, ha advertido a la "señora marquesa" que ni llamando terrorista a su padre va a conseguir provocarle y hacerle perder la compostura y la ha acusado de "cometer un delito en esta tribuna", algo que solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creer que le puede "salir gratis".