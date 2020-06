El ninguneo de una tertuliana de Ana Rosa a Macarena Olona, entre lo más viral de este viernes

En el programa de Ana Rosa son muchos los temas que se tratan, desde la crónica política hasta del corazón y con unos contenidos tan variados, también cuentan con tetulianos variados. Algunas de sus opiniones trascienden el propio programa y se convierten en noticia como lo dicho en el programa de este viernes por la mañana en el que la periodista Esther Palomera, habitual en las mesas de Ana Rosa, ha comentado el rifirrafe entre Irene Montero y Macarena Olona en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, no dejando en muy buen lugar a la política de Vox.

El rifirrafe entre Macarena Olona e Irene Montero más comentado

El origen de la polémica televisiva nace en la sesión de la no menos polémica Comisión de Reconstrucción del Congreso en la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la diputada de Vox, Macarena Olona, se enzarzaron en una discusión que no ha dejado a nadie indiferente.

Comparecía la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, tras realizar el discurso que traía preparado, ha tenido que aguantar, como ha podido y con visibles gestos de incomodidad, la contundente intervención de la diputada de Vox, Macarena Olona, quien le ha dado un auténtico repaso sobre feminismo y sobre el papel de su ministerio.

�� @Macarena_Olona "Cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles su Gobierno y su Ministerio aplauden a los agresores". pic.twitter.com/XnynZGE3Tb — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 18, 2020

Al mismo tiempo, Olona ha señalado que “cuando las mujeres son ancianas y sufren en residencias su feminismo ya no es válido, porque todo lo que le ofrecen es morfina”.

La contundencia de las palabras de la diputada de Vox ha hecho que la ministra se haya llevado las manos a la cara y haya respirado profundamente, aunque aún le quedaba por escuchar otras duras acusaciones, como la referencia que ha hecho del vicepresidente del Gobierno y líder Podemos, Pablo Iglesias, al que ha llamado “el feminista”. En concreto, Olona le ha afeado que cuando Iglesias “acusa y califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista, ahí, los siempre atentos oídos censores de las amantes del lenguaje inclusivo, se quedan sordos”.

�� @Macarena_Olona a Montero: "Si de verdad quiere que su Ministerio sea útil para España lo que debe hacer es disolverlo". pic.twitter.com/H9bMG6iT87 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 18, 2020

Las palabras de Esther Palomera que ningunean a Olona

Tras lo ocurrido, desde el plató de Mediaset del programa de Ana Rosa, la tertuliana y periodista Esther Palomera ha comentado lo ocurrido y ha incurrido en lo que muchos han considerado como un ninguneo (e incluso falta de respeto) a la diputada de Vox, Macarena Olona.

La tertuliana ha comentado la polémica: "Yo creo que el teletrabajo nos ha sorprendido a todos. Yo creo que los expertos tendrán que estudiar cuáles son los beneficios, que hay que avanzar en el tema de la conciliación y de la racionalización de horarios, me parece que está fuera de toda duda y no es que este ahora en la Comisión de Reconstrucción, es que en el parlamento español ha habido comisiones sobre la racionalización de horarios en el trabajo desde hace 15 años y nunca se ha llegado a un acuerdo y, si se ha llegado, luego no se ha implementado. Pero esto nos obliga a reconsiderar qué es el teletrabajo y hasta dónde tiene que llegar", analizaba Palomera justo antes de hablar sobre Olona.

"Ahora, el discurso de la señora Olano, sobre las mujeres", en este momento un compañero de tertulia le corregí, indicándole cuál es el nombre correcto de la siputada. "Olano, Olona o como se llame, sobre las mujeres que se depilen o no se depilen, de verdad que si tenemos que escuchar este tipo de intervenciones en el parlamento español, mejor que lo cierren, que hagan una prueba mínima de nivel para ir en lista electoral", ha rematado la periodista.

Francisco Javier Iglesias, el padre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha presentado una demanda contra la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por afirmar en sede parlamentaria que el líder de Podemos es "hijo de un terrorista".

Álvarez de Toledo ha tardado unas horas en emplear sus redes sociales para opinar al respecto, ya que ya lo había hecho públicamente. Sin embargo, la diputada 'popular' ha acabado escribiendo un mensaje en Twitter, con una noticia de la demanda incluida, para dar su opinión al respecto: "Frente a la demanda del padre del hijo, defenderé mi derecho a decir la verdad".

Frente a la demanda del padre del hijo, defenderé mi derecho a decir la verdad.

https://t.co/olGK4tJgKd — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 19, 2020

Según la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el padre de Iglesias considera que su derecho al honor ha sido vulnerado, y pide a la dirigente del PP una indemnización de 18.000 euros por daños morales.

El vicepresidente segundo ya anunció en su momento, tras escuchar las palabras de Álvarez de Toledo, que iba a recomendar a su padre que emprendiera acciones legales contra ella.

La portavoz justificó su afirmación argumentando que el propio Iglesias reconoció en un artículo en 2013 que su padre había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que operó en los últimos años del franquismo y la Transición y no se disolvió hasta 1978.

La respuesta de Álvarez de Toledo: "Me reafirmo en mis palabras y lo defenderé ante la Justicia"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este viernes que se "reafirma" en sus palabras y en su derecho de "decir la verdad" y ha subrayado que así lo defenderá ante cualquier instancia judicial, después de conocer que el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una demanda contra ella por llamarle terrorista.

En concreto, Francisco Javier Iglesias ha demandado a Álvarez de Toledo tras afirmar en sede parlamentaria que el líder de Podemos es "hijo de un terrorista". Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el padre del vicepresidente del Gobierno considera que su derecho al honor ha sido vulnerado, y pide a la dirigente del PP una indemnización de 18.000 euros por daños morales.

"Me reafirmo con toda claridad en mis palabras", ha asegurado Álvarez de Toledo a Europa Press pocos después de conocer esa demanda del padre de Pablo Iglesias, quién ya anunció en el mismo Pleno del Congreso que iba a recomendar a su padre que emprendiera acciones legales contra ella.

El rifirrafe entre Álvarez de Toledo e Iglesias en el Congreso

Cayetana Álvarez de Toledo aseguró el pasado 27 de mayo que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "es el hijo de terrorista", algo que el aludido consideró un "delito" por el que pediría a su padre (como se ha acabado confirmando) que ejerza las "acciones oportunas".

El enfrentamiento entre ambos se produjo durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno, en la que Álvarez de Toledo replicó a la denominación de "marquesa" que reiteradamente le dio Iglesias, afirmando: "Usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece, la del crimen político".

"Usted es el hijo de un terrorista"



Sin complejos, mirando a la cara a los comunistas y diciéndole lo que son. Ole tú @cayetanaATpic.twitter.com/0elFncFJvl — Maca Puentes (@maca_puentes) May 27, 2020

La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reclamó a la portavoz del PP que retirara estas palabras del diario de sesiones, a lo que Álvarez de Toledo se limitó a responder que el padre de Iglesias "era militante de FRAP", motivo por el cual no las retiró.

Algo que pasó a hacer la propia presidenta, ante el rechazo de la portavoz de los populares, que cuestionó esta retirada, y tras lo que se produjeron protestas desde las bancadas del PP.

Si hay un personaje que es querido y odiado a partes iguales en política, y que cada vez que habla es para dejar un titular, ese es, sin duda alguna, Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Un político atípico, sin pelos en la lengua, de los que habla de todo y con casi todos. Revilla ha presidido esta comunidad en dos periodos, en ambos, gracias al apoyo del PSOE. El primero de 2003 a 2011 y, posteriormente, volvió a la presidencia en 2015, donde se mantiene en la actualidad.

En una entrevista publicada hoy por el periódico La Vanguardia, Revilla vuelve a dejar claro que no tiene problemas en decir lo que piensa en cada momento, siendo muy significativas las consideraciones que hace respecto al independentismo catalán.

El presidente cántabro, que asegura que “somos un gran país con una clase política mediocre”, no lo duda al indicar que “durante los últimos años vivíamos instalados en una corrupción sistémica, con el emérito y Villarejo de remate, que había devastado las instituciones. Esa corrupción aún está en el origen de nuestros problemas”.

De hecho, lamenta “esa deriva” que ha tomado el independentismo catalán, pues asegura que “es la huida hacia adelante del pujolismo, que no quería hundirse con la corrupción que lo estaba retratando”.

Revilla asevera que el expresidente catalán Jordi Pujol “diseñó su dinastía apartando a Mas para nombrar a su hijo Oriol sucesor; y, tres días después, una señora de Lugo denuncia a la Fiscalía lo de las ITV. Y ahí acaba su dinastía. Y Oriol era el de las mordidas pequeñas; el de las gordas era Jordi. Pero la justicia sólo es dura con el débil, y le dieron el tercer grado en 64 días. Pasó igual con tantos políticos que los corruptos convirtieron la cárcel en pasarela VIP exprés”.

REVILLA DESVELA LA CARA OCULTA DE TORRA

Tampoco se libra de las afiladas críticas de Revilla el actual presidente de la Generalidad, Quim Torra, de quien dice que es “como una ovejita en la reuniones con Sánchez”, en las que han estado participando todos los presidentes autonómicos con motivo de la pandemia del coronavirus.

Estas palabras de Revilla nos presentan una imagen totalmente diferente a la que luego, el político independentista catalán presenta cuando aparece ante las cámaras de televisión o frente a los micrófonos de la radio, donde se muestra contundente y firme en sus declaraciones.