El ninguneo de una tertuliana de Ana Rosa a Macarena Olona: "Como se llame..."

En el programa de Ana Rosa son muchos los temas que se tratan, desde la crónica política hasta del corazón y con unos contenidos tan variados, también cuentan con tetulianos variados. Algunas de sus opiniones trascienden el propio programa y se convierten en noticia como lo dicho en el programa de este viernes por la mañana en el que la periodista Esther Palomera, habitual en las mesas de Ana Rosa, ha comentado el rifirrafe entre Irene Montero y Macarena Olona en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, no dejando en muy buen lugar a la política de Vox.

El rifirrafe entre Macarena Olona e Irene Montero más comentado

El origen de la polémica televisiva nace en la sesión de la no menos polémica Comisión de Reconstrucción del Congreso en la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la diputada de Vox, Macarena Olona, se enzarzaron en una discusión que no ha dejado a nadie indiferente.

Comparecía la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, tras realizar el discurso que traía preparado, ha tenido que aguantar, como ha podido y con visibles gestos de incomodidad, la contundente intervención de la diputada de Vox, Macarena Olona, quien le ha dado un auténtico repaso sobre feminismo y sobre el papel de su ministerio.

�� @Macarena_Olona "Cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles su Gobierno y su Ministerio aplauden a los agresores". pic.twitter.com/XnynZGE3Tb — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 18, 2020

Al mismo tiempo, Olona ha señalado que “cuando las mujeres son ancianas y sufren en residencias su feminismo ya no es válido, porque todo lo que le ofrecen es morfina”.

La contundencia de las palabras de la diputada de Vox ha hecho que la ministra se haya llevado las manos a la cara y haya respirado profundamente, aunque aún le quedaba por escuchar otras duras acusaciones, como la referencia que ha hecho del vicepresidente del Gobierno y líder Podemos, Pablo Iglesias, al que ha llamado “el feminista”. En concreto, Olona le ha afeado que cuando Iglesias “acusa y califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista, ahí, los siempre atentos oídos censores de las amantes del lenguaje inclusivo, se quedan sordos”.

�� @Macarena_Olona a Montero: "Si de verdad quiere que su Ministerio sea útil para España lo que debe hacer es disolverlo". pic.twitter.com/H9bMG6iT87 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 18, 2020

Las palabras de Esther Palomera que ningunean a Olona

Tras lo ocurrido, desde el plató de Mediaset del programa de Ana Rosa, la tertuliana y periodista Esther Palomera ha comentado lo ocurrido y ha incurrido en lo que muchos han considerado como un ninguneo (e incluso falta de respeto) a la diputada de Vox, Macarena Olona.

La tertuliana ha comentado la polémica: "Yo creo que el teletrabajo nos ha sorprendido a todos. Yo creo que los expertos tendrán que estudiar cuáles son los beneficios, que hay que avanzar en el tema de la conciliación y de la racionalización de horarios, me parece que está fuera de toda duda y no es que este ahora en la Comisión de Reconstrucción, es que en el parlamento español ha habido comisiones sobre la racionalización de horarios en el trabajo desde hace 15 años y nunca se ha llegado a un acuerdo y, si se ha llegado, luego no se ha implementado. Pero esto nos obliga a reconsiderar qué es el teletrabajo y hasta dónde tiene que llegar", analizaba Palomera justo antes de hablar sobre Olona.

"Ahora, el discurso de la señora Olano, sobre las mujeres", en este momento un compañero de tertulia le corregí, indicándole cuál es el nombre correcto de la siputada. "Olano, Olona o como se llame, sobre las mujeres que se depilen o no se depilen, de verdad que si tenemos que escuchar este tipo de intervenciones en el parlamento español, mejor que lo cierren, que hagan una prueba mínima de nivel para ir en lista electoral", ha rematado la periodista

