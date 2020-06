El motivo por el que TVE no ha emitido el vídeo de Irene Montero, entre lo más leído de la semana

Vídeo

Esas alertas exhiben un tanto de responsabilidad a las Comunidades Autónomas que tienen la suya ,desde luego, pero dependían y dependen del Gobierno de España, es el primero y único que tiene la información de instituciones internacionales. Sánchez desafío a la Justicia con ese ese grito, ese bramido del "¡Viva el 8-M!" y empeñó su carrera política en la negación de su negligencia, ahora un juez ya ha sentenciado que eso no sale gratis, es el comienzo porque ahora efectivamente este mantra del esto no se podía prever con algunas informaciones que se van conociendo, a lo mejor no sirve de tanto. Es verdad que el recorrido judicial de algunas querellas no está nada claro, dos querellas que se han rechazado contra Fernando Simón, acusado de homicidio imprudente, argumentan que los hechos no son constitutivos de delito es decir, no tiene responsabilidad penal, eso tiene un difícil encaje, tienen difícil encaje pero seguramente por otros caminos, como los laboral, en la anterior lo laboral tiene más recorrido.

Cayetana Álvarez de Toledo, durante su turno de réplica en el Congreso de los Diputados, invitaba a que Fernando Grande-Marlaska dimitiese. Sin embargo, ha sorprendido la referencia que ha hecho al tatuaje que lleva el titular de Interior en su muñeca: "Ni el tatuaje de su muñeca ni el título de su autobiografía dicen la verdad: usted da pena y miedo". Así aparece reflejado en el perfil oficial del Partido Popular en Twitter, dónde han recogido sus declaraciones en el debate que antecede la votación de la sexta y última prórroga del estado de alarma.

Xabier Fortes desvela el motivo por el que TVE no ha emitido el vídeo de Irene MonteroVarios

Muchas son las críticas que ha recibido RTVE en los últimos meses debido a hechos que mostraban un uso partidista del Gobierno del ente público. Por esa razón el foco se había puesto sobre como trataría este vídeo de la ministra de Igualdad TVE.

Ha sido Xabier Fortes en 'Los desayunos' quien ha explicado por qué razón no se iba a emitir el vídeo en la televisión pública a pesar de que ya llevaba casi 24 horas pasando por todos los medios de comunicación.

La familia Quer sigue defendiendo la Prisión Permanente Revisable frente a la posición política del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que no es partidario de esta figura jurídica. Desde el asesinato de Diana Quer a manos de ' El Chicle ' en agosto del año 2016, el padre de Diana, Juan Carlos Quer ha hecho ciento de Kilómetros para seguir defendiendo la figura de su hija y también reivindicar la importante de la Prisión Permanente Revisable.

El actor y director español, Santiago Segura, ha visitado esta semana el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', para pasar un rato divertido y también comentar la actualidad de estos días que tiene una gran carga de política. En este sentido, Segura comentó el asunto relacionado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y toda la polémica generada después de la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.